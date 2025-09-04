"Суперприложение" для оплаты проезда в Алматы анонсировал акимат
И.о. руководителя Управления цифровизации Алматы Мейрам Дюсюков рассказал о новом приложении, которое позволит оплачивать проезд на транспорте, передает NUR.KZ.
Во время брифинга на площадке РСК журналист задала спикеру вопрос о том, когда алматинцы и гости города смогут оплачивать проезд с помощью QR или банковской карты.
"Данная работа ведется совместно с транспортным холдингом "Онай". У нас сейчас уже разрабатывается, проектируется новое мобильное суперприложение, Super App, в котором все перечисленные вопросы будут закрыты.
То есть, это будет кроссплатформенная вещь, с помощью которой можно будет оплатить все виды услуг на транспорте", - рассказал Мейрам Дюсюков.
Напомним, ранее в Алматы запустили новый автобусный маршрут №83 сообщением "школа №184 - Городская больница №7".
Также в Алматы организовали новый маршрут общественного транспорта путем разделения действующего маршрута №101.
Добавим, ранее в мае сообщалось, что акимат Алматы планирует закупить до конца года 600 автобусов на газе и 200 электробусов, частные перевозчики - 800 автобусов на газе и 118 электробусов.
