"Суперприложение" для оплаты проезда в Алматы анонсировал акимат

И.о. руководителя Управления цифровизации Алматы Мейрам Дюсюков рассказал о новом приложении, которое позволит оплачивать проезд на транспорте, передает NUR.KZ.

Во время брифинга на площадке РСК журналист задала спикеру вопрос о том, когда алматинцы и гости города смогут оплачивать проезд с помощью QR или банковской карты.

"Данная работа ведется совместно с транспортным холдингом "Онай". У нас сейчас уже разрабатывается, проектируется новое мобильное суперприложение, Super App, в котором все перечисленные вопросы будут закрыты.

То есть, это будет кроссплатформенная вещь, с помощью которой можно будет оплатить все виды услуг на транспорте", - рассказал Мейрам Дюсюков.

Напомним, ранее в Алматы запустили новый автобусный маршрут №83 сообщением "школа №184 - Городская больница №7".

Также в Алматы организовали новый маршрут общественного транспорта путем разделения действующего маршрута №101.

Добавим, ранее в мае сообщалось, что акимат Алматы планирует закупить до конца года 600 автобусов на газе и 200 электробусов, частные перевозчики - 800 автобусов на газе и 118 электробусов.

