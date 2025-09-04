"Без палаток и провизии": двух мужчин несколько дней ищут в горах в Туркестанской области

В Туркестанской области несколько дней ведутся поиски двух мужчин, которые планировали совершить восхождение к пику Сайрам, передает Otyrar.

Как сообщает издание, поиски мужчин ведутся на территории Сайрам-Угамского национального парка. Пик Сайрам, куда собирались подняться пропавшие, - это самая высокая вершина в области, ее высота превышает 4 тыс. метров.

По информации источников издания, мужчины вышли утром 31 августа с намерением подняться на пик и вернуться вечером того же дня. Однако домой они так и не вернулись.

Известно, что пропавшие отправились в горы без палаток, спальных мешков и достаточного запаса провизии.

Сейчас их ищут спасатели. Операция осложняется труднодоступной местностью. Информация о ходе поисков обновляется.

Вчера сообщалось, что в Карагандинской области в лесу заблудилась пожилая женщина. Оставленные ею на земле подсказки помогли спасателям в поисках.

До этого 83-летний пенсионер потерялся в горах в области Жетісу - к счастью, его удалось отыскать спасателям.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.