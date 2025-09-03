"Я, Люба, заблудилась": надписи на земле помогли найти женщину в Карагандинской области (видео)

В Карагандинской области в лесу заблудилась пожилая женщина. Оставленные ею на земле подсказки помогли спасателям в поисках, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

В Telegram-канале ведомства сообщается, что информация о пропаже женщины 1954 года рождения поступила 2 сентября около 10:00. Она покинула территорию зоны отдыха для прогулки и не вернулась.

По данным МЧС, поисковые работы проводились в Каркаралинском районе Карагандинской области, в районе зоны отдыха "Шахтер".

"Поиски продолжались всю ночь. Для обследования лесного массива спасатели задействовали беспилотный летательный аппарат и кинологический расчет", - пояснили спасатели.

В видеоролике, который опубликовало ведомство, указали, что на земле были найдены надпись: "Стоп. Я, Люба, заблудилась", а также указатели в виде стрелочек.

"Сегодня днем поисковая группа МЧС обнаружила женщину в 8 км от зоны отдыха в лесу", - добавили в МЧС.

Отмечается, что медицинская помощь ей не потребовалась.

Напомним, ранее 83-летний пенсионер потерялся в горах в области Жетісу - к счастью, его удалось отыскать спасателям.

До этого спасатели помогли вернуться домой четверым людям, заблудившимся в горах Алматы. В медицинской помощи туристы не нуждались.

Также недавно в горах Алматы туристу стало плохо на высоте более 4000 метров - ему потребовалась помощь спасателей и медиков.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.