Больше 60 незаконных объектов снесут в Алматы

В Алматы с начала года по решению суда снесли 33 незаконных строительных объекта, запланирован снос еще 64 сооружений, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

По данным Управления градостроительного контроля Алматы, в разных частях города производится полный или частичный снос незаконно строящихся зданий и сооружений.

"При этом по итогам исковой деятельности управления предстоит снос еще 64 объектов, судебные решения по ним находятся на исполнении в Департаменте юстиции города", - говорится в сообщении.

Снос здания. Фото: акимат Алматы

Отмечается, что с начала 2025 года в суды направлено 68 исков за нарушения требований закона и строительных норм, из которых 35 содержат требования полного или частичного сноса.

Снос здания. Фото: акимат Алматы

Снос здания. Фото: акимат Алматы

Напомним, недавно в Алматы под снос попала пристройка к кафе по улице Жумабаева. Такое решение вынес суд, поскольку ее возвели незаконно.

Ранее сообщалось, что в городе демонтируют двухэтажное здание, возведение которого началось без разрешительных документов.

До этого в мегаполисе снесли автомойку, расположенную на улице Ахмедьярова - строение было возведено без разрешительных документов.

