Трассы сузили еще в одном регионе Казахстана (видео)

В области Абай на опасных участках трасс внедряются меры для предотвращения аварий. Для этого часть дорог искусственно сужают, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, на аварийно-опасных отрезках трасс региона, включая автодорогу Омск - Майкапчагай, внедряется метод искусственного сужения проезжей части.

"Такая мера заставляет водителей снижать скорость и быть предельно внимательными, что значительно повышает безопасность движения. Особое внимание уделяется предупреждению случаев сна и усталости за рулем - одной из скрытых, но крайне опасных причин дорожно-транспортных происшествий", - отметили в МВД.

Параллельно сотрудники дорожно-патрульной полиции проводят профилактические беседы с водителями. Как уточнили в ведомстве, такой диалог помогает вовремя выявить признаки усталости и предотвратить возможные трагедии.

С начала года на территории области Абай зарегистрировали 607 дорожно-транспортных происшествий. Главная цель предпринимаемых мер - сохранение жизни и здоровья граждан, обеспечение порядка и безопасности на дорогах региона.

Напомним, в апреле этого года сообщалось, что в связи с участившимися фактами ДТП, особенно на трассах, по примеру стран ОЭСР и США в Казахстане начали применять новый метод обеспечения безопасности - сужение дорог. Кроме этого, МВД активно применяет дроны и скрытое патрулирование.

Позже стало известно, какие дороги сузят в Акмолинской области. Для этого сотрудники полиции провели анализ транспортной ситуации и определили три участка с наибольшей аварийностью.

В Алматинской области также внедрили новую методику по снижению количества ДТП с помощью искусственного сужения проезжей части, направленного на принудительное снижение скорости движения автотранспорта.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.