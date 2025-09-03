"Резкий запах септика": сточные воды попали в реку Большая Алматинка

В Алматы сточные воды оказались в реке Большая Алматинка. В Департаменте экологии объяснили ситуацию, озвучив причины, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщается в Instagram-паблике krisp_almaty, жители близлежащего района заметили, что вода в реке стала мутной, а на берег выбросило рыбу.

"От реки ощущался резкий запах септика", - говорится в описании.

Между тем в Департаменте экологии Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что на Дулати произошел прорыв канализационной трубы, в результате чего сточные воды оказались в реке и в пруду.

"Вчера мы взяли пробы, сейчас устанавливаем собственника сетей и будем принимать меры. Также официально направили письмо в "Алматы Су", чтобы они устранили эту течь", - рассказали в профильном ведомстве.

Напомним, несколько дней назад алматинцев напугала коричневая вода в реке Есентай. В Департаменте экологии тогда сообщили, что взяли пробы воды для анализа.

В этом же месяце в Алматы в реке Каргалы на участке между улицей Жандосова и проспекта Абая было зафиксировано изменение цвета - вода окрасилась в ярко-зеленый цвет.

А в мае в Сети появилось видео с жалобой астанчан на загрязненный водоем в центральном парке Астаны. Ситуацию прокомментировали в акимате района Нура.

