Очереди в метро Алматы: к пассажирам обратились с предупреждением
Опубликовано:
Пресс-служба метро Алматы опубликовала фото очереди, которая образовалась перед платежными терминалами, передает NUR.KZ. Также пассажирам напомнили о способах оплаты.
В Instagram-аккаунте метро Алматы сообщается об участившихся технических сбоях в работе системы ONAY QR на станциях метрополитена - сейчас оплата проезда по QR-коду в период сбоя временно недоступна.
Также опубликовано фото пассажиров, которые, стоя перед терминалами, образовали огромную очередь.
"Все остальные способы оплаты - банковские карты через POS-терминалы, Face Pay, транспортные карты ONAY, платежные карты и смарт-жетоны работают в штатном режиме. Просим вас заранее выбирать удобный способ оплаты из перечисленных способов перед поездкой в метро, в случае сбоя системы ONAY QR", - добавили в метро.
Сообщается также, что 2 сентября метро Алматы перевезло 117 тысяч человек - это самый высокий показатель в истории метрополитена.
Напомним, в феврале этого года на линию метро были выведены два дополнительных электроподвижных состава. До этого в метро Алматы начали устанавливать ограждения на станциях для обеспечения безопасности пассажиров. Произошло это после гибели человека, который упал на пути между вагонами. К слову, ограждения подверглись критике, на которую ответили в метрополитене города.
Мы также писали, что на семи станциях метро Алматы появилась сотовая связь с выходом в интернет, на остальных станциях проводятся работы по подключению.
