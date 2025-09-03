Спор из-за оплаты фастфуда привел в суд в Кызылорде

В Кызылорде стороны пришли к соглашения по поводу оплаты за еду. Компьютерный игровой центр обязался оплатить долг поставщику фастфуда, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело рассмотрел Кызылординский городской суд.

В суде выяснилось, что на основании устной договоренности истец обязался ежедневно поставлять свои блюда быстрого приготовления (фастфуд) для посетителей компьютерного игрового центра ответчика, а ответчик оплачивать их стоимость.

Изначально компьютерный клуб исполнял свои обязательства, однако позднее стал задерживать платежи, ссылаясь на различные причины.

Меры досудебного урегулирования спора не дали результата, поэтому истец обратился в суд с требованием взыскать с ответчика 238 тысяч тенге.

"Ответчик признал иск, пояснив, что не мог вовремя оплатить долг из-за отсутствия денежных средств, но выразил готовность выплатить сумму в рассрочку", - отметили в суде.

Истец согласился с предложением ответчика, стороны представили суду медиативное соглашение. Суд, проверив его законность, утвердил соглашение.

Ранее в Шымкенте утвердили медиативное соглашение между двумя ТОО о выплате задолженности в 445 млн тенге из-за неисполненного обязательства. Ответчик признал задолженность и обязался погасить ее в течение первого полугодия 2025 года. Производство по делу прекратили.

В Жамбылской области ЕНПФ подал в суд из-за долга в 2,5 млрд тенге. С ответчика в судебном порядке взыскали задолженность по выплате купонного вознаграждения за 4 года. Он обязан оплатить также неустойку в размере 94 млн тенге и госпошлину в размере 77 млн тенге.

