Спор из-за оплаты фастфуда привел в суд в Кызылорде
В Кызылорде стороны пришли к соглашения по поводу оплаты за еду. Компьютерный игровой центр обязался оплатить долг поставщику фастфуда, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело рассмотрел Кызылординский городской суд.
В суде выяснилось, что на основании устной договоренности истец обязался ежедневно поставлять свои блюда быстрого приготовления (фастфуд) для посетителей компьютерного игрового центра ответчика, а ответчик оплачивать их стоимость.
Изначально компьютерный клуб исполнял свои обязательства, однако позднее стал задерживать платежи, ссылаясь на различные причины.
Меры досудебного урегулирования спора не дали результата, поэтому истец обратился в суд с требованием взыскать с ответчика 238 тысяч тенге.
"Ответчик признал иск, пояснив, что не мог вовремя оплатить долг из-за отсутствия денежных средств, но выразил готовность выплатить сумму в рассрочку", - отметили в суде.
Истец согласился с предложением ответчика, стороны представили суду медиативное соглашение. Суд, проверив его законность, утвердил соглашение.
Ранее в Шымкенте утвердили медиативное соглашение между двумя ТОО о выплате задолженности в 445 млн тенге из-за неисполненного обязательства. Ответчик признал задолженность и обязался погасить ее в течение первого полугодия 2025 года. Производство по делу прекратили.
В Жамбылской области ЕНПФ подал в суд из-за долга в 2,5 млрд тенге. С ответчика в судебном порядке взыскали задолженность по выплате купонного вознаграждения за 4 года. Он обязан оплатить также неустойку в размере 94 млн тенге и госпошлину в размере 77 млн тенге.
