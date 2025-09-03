Спор из-за оплаты фастфуда привел в суд в Кызылорде

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    Спор из-за оплаты фастфуда привел в суд в Кызылорде

    Опубликовано:

    Компьютерный игровой центр
    Компьютерный клуб. Иллюстративное фото: gilaxia / Getty Images

    В Кызылорде стороны пришли к соглашения по поводу оплаты за еду. Компьютерный игровой центр обязался оплатить долг поставщику фастфуда, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

    Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело рассмотрел Кызылординский городской суд.

    В суде выяснилось, что на основании устной договоренности истец обязался ежедневно поставлять свои блюда быстрого приготовления (фастфуд) для посетителей компьютерного игрового центра ответчика, а ответчик оплачивать их стоимость.

    Изначально компьютерный клуб исполнял свои обязательства, однако позднее стал задерживать платежи, ссылаясь на различные причины.

    Меры досудебного урегулирования спора не дали результата, поэтому истец обратился в суд с требованием взыскать с ответчика 238 тысяч тенге.

    "Ответчик признал иск, пояснив, что не мог вовремя оплатить долг из-за отсутствия денежных средств, но выразил готовность выплатить сумму в рассрочку", - отметили в суде.

    Истец согласился с предложением ответчика, стороны представили суду медиативное соглашение. Суд, проверив его законность, утвердил соглашение.

    Ранее в Шымкенте утвердили медиативное соглашение между двумя ТОО о выплате задолженности в 445 млн тенге из-за неисполненного обязательства. Ответчик признал задолженность и обязался погасить ее в течение первого полугодия 2025 года. Производство по делу прекратили.

    В Жамбылской области ЕНПФ подал в суд из-за долга в 2,5 млрд тенге. С ответчика в судебном порядке взыскали задолженность по выплате купонного вознаграждения за 4 года. Он обязан оплатить также неустойку в размере 94 млн тенге и госпошлину в размере 77 млн тенге.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.