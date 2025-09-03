Новый автобусный маршрут запустили в Алматы

В Алматы запущен новый автобусный маршрут №83 сообщением "школа №184 - Городская больница №7", передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщает пресс-служба акимата Алматы, по поручению акима города Дархана Сатыбалды в целях обеспечения транспортной доступности для жителей микрорайона Теректы Алатауского района Управлением городской мобильности организован новый регулярный автобусный маршрут.

Маршрут №83 сообщением "школа №184 - Городская больница №7" запущен с 3 сентября. Обслуживание маршрута будет осуществляться 9-метровыми автобусами на газе марки Yutong с ежедневным выходом 4 единиц подвижного состава и плановым интервалом движения в 10 минут.

Маршрут №83. Фото: акимат Алматы

"Маршрут будет функционировать в тестовом режиме, поэтому возможны корректировки схемы движения с учетом пассажиропотока и потребностей жителей", - отмечает акимат.

Напомним, ранее в Алматы организовали новый маршрут общественного транспорта путем разделения действующего маршрута №101.

Добавим, ранее в мае сообщалось, что акимат Алматы планирует закупить до конца года 600 автобусов на газе и 200 электробусов, частные перевозчики - 800 автобусов на газе и 118 электробусов.

