jitsu gif
    Провели подряд дней с нами

    Акимат "выселил" школу из госздания в Алматы: дети учатся в коттедже (видео)

    Опубликовано:

    Школьники идут за учителем
    Школьники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

    170 алматинских школьников начали учебный год в коттедже - частную школу "выселили" из коттеджа. В акимате заявляют, что уже четыре года предупреждали руководство школы, передает сайт телеканала КТК.

    Как рассказали телеканалу в администрации школы, больше 20 лет учебное заведение арендовало здание у акимата города. Однако недавно акимат решил переоборудовать его в детский сад.

    О предстоящем выселении предупреждали, но родители и учителя до последнего надеялись и пытались отстоять школу. Повлиять на решение им не удалось.

    Сейчас все 170 учеников частной школы учатся в коттедже. Комнаты обставили досками и партами в последний день августа. Торжественная линейка прошла прямо во дворе.

    Отмечается, что раньше в заведении учились 230 детей. И если в прошлый годы, чтобы оказаться на уроках, им нужно было лишь перейти дорогу, то теперь путь до нового здания занимает около часа. Такое расстояние оказалось непосильным для многих семей, и 60 учеников отчислились.

    "Мы привыкли к тому зданию. И там уже сидели порядка 20 лет. Каждый уголочек нам знаком. Мы сами там все обустраивали. Сами все делали. Поэтому очень дорого нам было то здание. Нас выселили. И вызвали усиленную группу очень серьезную. С акимата была группа такая очень серьезная", - рассказала директор школы Ольга Габитова.

    Администрацию о грядущем выселении предупреждали еще в прошлом учебном году, рассказывают в школе. Решение властей оспорить так и не удалось. В итоге на минувшей неделе помещение попросили освободить. Скоро его переоборудуют под детский сад.

    По словам преподавателей, их пообещали трудоустроить в ближайшие государственные школы. Но вакантных мест там не нашлось.

    "Вообще невозможно сейчас никуда устроиться, потому что, например, по законодательству Республики Казахстан, приём перехода из школы в школу закрывается 25 августа. Найти работу педагогическому коллективу сейчас уже невозможно, потому что нормальные школы, которые ответственно подходят к своей педагогической деятельности, трудоустроили своих преподавателей ещё до 1 августа", - рассказала замдиректора школы Ирина Фоменко.

    В акиамте заявили, что действовали законно. Здание принадлежало государству, и на протяжении 20 лет его арендовала частная школа. Теперь, по инициативе акимата, договор расторгли.

    "В городе Алматы потребность в государственных детских садах. Более 40 тысяч детей стоит в очереди. В этом здании в 2023 году договор аренды был расторгнут. Мы предупреждали, просили. Более четырёх лет это уже длится. Это ещё во времена акима Сагинтаева было, когда было принято решение о выселении. Неоднократно направляли уведомления. У нас есть все соответствующие документы", - пояснил замглавы управления государственных активов Алматы Жанторе Айтжанов.

    Руководство школы заявило, что этот учебный год придется провести в коттедже. А дальше планируют брать кредит и строить новое помещение.

    Источник: КТК

