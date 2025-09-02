Международные эксперты проверят аэропорты Алматы и Астаны на авиационную безопасность

В Казахстане проходит аудит ИКАО по авиационной безопасности - эксперты проверят аэропорты Алматы и Астаны, а также казахстанские авиакомпании, передает NUR.KZ со ссылкой на КГА.

Как сообщает Комитет гражданской авиации, в Казахстане проходит аудит ИКАО по авиационной безопасности.

Так, 2 сентября состоялась встреча вице-министра транспорта Республики Казахстан Талгата Ластаева с командой аудиторов Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Во время встречи стороны обсудили предстоящий аудит по программе USAP-CMA (Universal Security Audit Programme - Continuous Monitoring Approach), который проводится в Казахстане с 2 по 14 сентября командой международных экспертов ИКАО в составе четырех специалистов.

"В рамках аудита будет проведена комплексная проверка системы авиационной безопасности страны. Оценке подлежат международные аэропорты городов Астаны и Алматы, а также казахстанские авиакомпании. Особое внимание эксперты уделят соответствию национального законодательства международным стандартам и рекомендациям ИКАО", - отмечается в сообщении комитета.

Как сообщили в ведомстве, действующий показатель аудита ИКАО по авиационной безопасности в Республике Казахстан составляет 83%. Данный показатель планируется улучшить.

Напомним, весной глава КГА высказалась о вопросах обеспечения безопасности в аэропорту Алматы после инцидента с захватом заложника.

В апреле в аэропорту Алматы подросток пошутил о бомбе в рюкзаке друга, в результате чего рейс задержали, проверяя самолет и пассажиров.

В марте в Астане был вынесен приговор мужчине, который при прохождении досмотра в столичном аэропорту имел при себе муляж взрывного устройства.

В июне пассажира рейса Астана - Алматы привлекли к ответственности за шутку про запрещенные предметы.

