Осенняя призывная компания: будут ли задерживать призывников на улице
Опубликовано:
Замначальника департамента организационно-мобилизационной работы Генштаба Вооруженных Сил РК Фархат Айдарбаев в СЦК рассказал, как будет проходить призывная компания этой осенью, передает NUR.KZ.
Айдарбаев отметил, что с 16 сентября будет осуществлено SMS-оповещение всех призывников.
Между тем журналисты поинтересовались, стоит ли родителям юношей призывного возраста опасаться, что их сыновей прямо с улицы заберут в армию.
"Такого законодательного правонарушения со стороны граждан мы не допустим. Массовых задержаний не будет - это нарушение конституционных прав человека. Такого, чтобы массово будут задерживать, мы не допустим. Мы уже получили указания по весеннему призыву и даже тогда не допускали массового призыва тех, кто окончил вузы и колледжи - их не забирали. Призываем только тех, кто сам изъявил желание", - заверил спикер.
В ноябре прошлого года на заседании мажилиса одобрен законопроект о военно-патриотическом воспитании. Среди его норм - возможность отправления Минобороны SMS казахстанским призывникам.
Кроме того, заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев рассказал, могут ли казахстанцев насильно забирать в армию. А генпрокурор Берик Асылов сообщил, что камеры видеонаблюдения установят в воинских частях страны, также на видео будут записывать ход прохождения медицинских комиссий.
Недавно Минобороны сообщило, что SMS-сообщение признают "надлежащим видом оповещения". Кроме того сообщалось, казахстанцев начнут призывать в армию через SMS-сообщения уже с сентября 2025 года.
