"Больше 5 млн поездок": на какой дороге казахстанцы "оставили" больше всего денег
Опубликовано:
Этим летом по платным дорогам Казахстана совершено свыше 24 млн поездок. В "КазАвтоЖол" рассказали, какие маршруты стали самыми популярными, передает NUR.KZ.
В Telegram-канале "КазАвтоЖол" сообщается, что это лето стало одним из самых активных сезонов на дорогах Казахстана.
"Такой рост объясняется не только отпускным сезоном и школьными каникулами, но и развитием внутреннего туризма, а также завершением ключевых инфраструктурных проектов последних лет", - пояснили в компании.
"КазАвтоЖол" выделил топ-направлений лета:
- Алматы - Конаев - Талдыкорган (5,4 млн)
- Шымкент - Тараз - Кайнар (более 5,1 млн)
- Шымкент - граница с Узбекистаном (2,66 млн)
- Астана - Темиртау (1,44 млн)
- Астана - Щучинск (1,36 млн поездок)
- Костанай - Денисовка (843 тыс.)
- выезды к границе с РФ (более 700 тыс. поездок)
- Алматы - Хоргос (696 тыс.)
- Павлодар - Семей - Калбатау (448 тыс.)
В компании также отметили, что в восьми регионах страны в этом году проводится ремонт более 2 тыс. км республиканских дорог, ведущих к популярным местам отдыха и культурным достопримечательностям.
Напомним, в Казахстане более 10 платных автомобильных дорог первой технической категории, за проезд по которым в том числе платят владельцы легковых автомобилей. В этом году планировали ввести еще три таких участка.
А недавно в АО "НК "КазАвтоЖол" перечислили категории граждан, которым разрешено бесплатно пользоваться платными трассами. Также стало известно, как получить соответствующее разрешение.
