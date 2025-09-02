"Больше 5 млн поездок": на какой дороге казахстанцы "оставили" больше всего денег

Этим летом по платным дорогам Казахстана совершено свыше 24 млн поездок. В "КазАвтоЖол" рассказали, какие маршруты стали самыми популярными, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале "КазАвтоЖол" сообщается, что это лето стало одним из самых активных сезонов на дорогах Казахстана.

"Такой рост объясняется не только отпускным сезоном и школьными каникулами, но и развитием внутреннего туризма, а также завершением ключевых инфраструктурных проектов последних лет", - пояснили в компании.

"КазАвтоЖол" выделил топ-направлений лета:

Алматы - Конаев - Талдыкорган (5,4 млн)

Шымкент - Тараз - Кайнар (более 5,1 млн)

Шымкент - граница с Узбекистаном (2,66 млн)

Астана - Темиртау (1,44 млн)

Астана - Щучинск (1,36 млн поездок)

Костанай - Денисовка (843 тыс.)

выезды к границе с РФ (более 700 тыс. поездок)

Алматы - Хоргос (696 тыс.)

Павлодар - Семей - Калбатау (448 тыс.)

В компании также отметили, что в восьми регионах страны в этом году проводится ремонт более 2 тыс. км республиканских дорог, ведущих к популярным местам отдыха и культурным достопримечательностям.

Напомним, в Казахстане более 10 платных автомобильных дорог первой технической категории, за проезд по которым в том числе платят владельцы легковых автомобилей. В этом году планировали ввести еще три таких участка.

А недавно в АО "НК "КазАвтоЖол" перечислили категории граждан, которым разрешено бесплатно пользоваться платными трассами. Также стало известно, как получить соответствующее разрешение.

