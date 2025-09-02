Конфискованные украшения, монеты и часы на 500 млн тенге выставят на торги в Казахстане

В Казахстане с аукциона продадут ювелирные изделия, сувенирные монеты и часы, которые являются возвращенными активами. Общая стоимость лотов составляет 548 млн тенге, передает NUR.KZ.

Как сообщается на сайте Компании по управлению возвращенными активами, торги пройдут на веб-платформе E-Qazyna. Аукцион состоится 16-18 сентября 2025 года в 12:00.

"На продажу выставлены ювелирные изделия, сувенирные монеты и часы. Общая стартовая стоимость лотов составляет 548 145 236 тенге", - говорится в сообщении.

Торги проходят в онлайн-формате, а потенциальным участникам нужно зарегистрироваться на платформе E-Qazyna, внести гарантийный взнос и подать заявку.

Согласно данным на электронной торговой площадке E-Qazyna, на торги выставлены 64 лота, самыми дорогими из которых являются комплект из сережек, кулона и колец за 59,8 млн тенге; серьги DE BEERS за 110,6 млн тенге.

Ну а лидируют по стоимости наручные часы Ulysse Nardin Classic 789-80, которые оценены в 150 млн тенге.

Напомним, также ранее Компания по управлению возвращенными активами продала коллекционные монеты "Бата", "Беташар", "Сүйіндір" и 14 эксклюзивных наручных часов на аукционе за 117 млн тенге. Были проданы и коллекционные сабли и монеты за 10 млн тенге.

А изделия премиальных брендов, кольца с бриллиантами, изумрудами, жемчугом, а также украшения с национальным орнаментом, продали на аукционе за почти 17 млн тенге.

До этого мы писали о проведении очередного аукциона - на продажу выставили предметы роскоши почти на 15 млн тенге, среди которых были сабли, ювелирные изделия и сувенирные монеты.

