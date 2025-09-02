Алматинцы ощутили землетрясение

Алматинцы сегодня днем ощутили землетрясение - его эпицентр находился на территории Китая, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС Казахстана.

Cетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 2 сентября в 12:58 зарегистрировано землетрясение.

По информации ведомства, эпицентр был расположен в 319 км. на юго-восток от г. Алматы на территории Китая, глубина 5 км.

"Энергетический класс землетрясения 12.3. Магнитуда MPV 5.7. Сведения об ощутимости (по шкале MSK-64): Интенсивность (в баллах) составила: Алматы 2 балла", - говорится в сообщении.

Отметим, что в ночь на 1 сентября в Афганистане, на границе с Пакистаном, случилось разрушительное землетрясение магнитудой 6.

Накануне президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования руководству Афганистана в связи с жертвами.

Во вторник утром возобновилась спасательная операция после одного из сильнейших землетрясений в истории страны, в результате которого погибли по меньшей мере 800 человек и несколько тысяч пострадали.

