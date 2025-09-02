"Второй день рождения": пассажиру стало плохо на борту самолета, летевшего из Алматы в Казань
Опубликовано:
Пассажиру самолета, летевшего из Алматы в Казань, стало плохо, он потерял сознание. Ему помогли врач из Казани и медсестры из Алматы, летевшие на учебу, передает NUR.KZ со ссылкой на Минздрав.
Как сообщает Министерство здравоохранения, на борту воздушного судна, совершавшего рейс из Алматы в Казань, пассажиру стало плохо - он потерял сознание прямо на борту самолета. Давление у мужчины снизилось до 70/30 мм рт. ст., пульс практически не прослушивался и был нитевидным. Ситуация требовала срочного медицинского вмешательства.
На помощь пришла врач ультразвуковой диагностики из Казани Наиля Евгеньевна Ровкач и две медсестры из Алматы - Алтынай Туржановна Картабаева и Айдильда Султанбековна Конакбаева, сотрудники Алматинского онкологического центра, которые летели в командировку на учебу.
По словам врача, ситуация требовала срочных и слаженных действий. Необходимо было провести инфузионную терапию в условиях ограниченного пространства самолета. Именно здесь незаменимой оказалась помощь медсестер Алматинского онкологического центра.
"Без лишних слов и подсказок они сразу приступили к работе. Четко знали алгоритм действий и необходимые медикаменты. Их профессионализм и слаженность впечатлили меня. Мы работали так, словно давно в одной команде", - отметила Наиля Ровкач.
Несмотря на крайне низкое давление и сложность установки системы в условиях самолета, медсестры успешно справились с задачей. Благодаря их действиям пассажир пришел в сознание, а после экстренной посадки был доставлен в медицинское учреждение для дальнейшего обследования.
Случай оказался символичным: именно в тот день у пациента был день рождения. Благодаря усилиям казанского врача и алматинских медсестер мужчина отметил "второй день рождения".
В своем письме коллега из Казани выразила благодарность и попросила отметить профессионализм медсестер:
"Вашим пациентам повезло с такими ценными кадрами. Хотелось бы работать с ними бок о бок", - подчеркнула она.
Напомним, ранее в июле глава управления здравоохранения Атырауской области Кайсар Абдалиев помог пассажирке самолета, которой стало плохо во время перелета из Атырау в Астану.
В июне казахстанский врач-акушер Салтанат Исагалиева спасла жизнь пассажирки, которой стало плохо на борту самолета Алматы - Лондон.
А Динара Сариева, медсестра из Уральска, оказала помощь пассажиру самолета, которому стало плохо при полете в Египет.
