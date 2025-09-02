Токаев из Китая открыл завод в Жамбылской области
Опубликовано:
Касым-Жомарт Токаев в режиме онлайн принял участие в церемонии открытия завода по производству компонентов для ветроэнергетики в Жамбылской области, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
В Акорде сообщили, что президент Казахстана, находящийся с официальным визитом в Китае, и первый вице-премьер госсовета КНР Дин Сюэсян приняли участие в торжественной церемонии открытия первого пускового комплекса по производству компонентов для ветроэнергетики в Жамбылской области. Мероприятие состоялось посредством видеоконференцсвязи.
Сообщается, что это первый подобный завод в Казахстане. Проект стал результатом успешного партнерства АО "Самрук-Қазына" и компании SANY Renewable Energy - крупнейшего мирового производителя оборудования для ветроэнергетики.
Производственная база расположена в СЭЗ "Шелковый путь" в городе Шу. Предприятие будет выпускать гондолы, ступицы, башни и другие ключевые компоненты для ветроэлектростанций. Реализация проекта обеспечит строительство новых ВЭС в Казахстане и внесет весомый вклад в развитие "зеленой" энергетики страны.
Напомним,30 августа президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Тяньцзинь для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества.
А сегодня в Пекине прошло заседание казахско-китайского Делового совета, на котором страны подписали ряд документов.
Кроме того, недавно по итогам переговоров Касым-Жомарта Токаева и Си Цзиньпина состоялась церемония открытия второй и третьей мастерских Лу Баня в Казахстане.
