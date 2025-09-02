87 млн тенге потребовали у помощника бухгалтера в Костанае, но ничего не получили

В Костанае сперва хотели взыскать 87 млн тенге с бывшего работника ТОО - помощника бухгалтера, а потом отменили это решение, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в апреле 2024 года ТОО, занимающееся выращиванием сельскохозяйственных культур, признали банкротом. В рамках процедуры банкротства управляющий подал иск о солидарном взыскании свыше 93 млн тенге с трех бывших сотрудников предприятия.

Основанием для иска стали операции по снятию денег со счета ТОО в 2021 году. По утверждению управляющего, они не подтверждались первичной бухгалтерской документацией.

Суд первой инстанции - специализированный межрайонный экономический суд Костанайской области - удовлетворил иск частично. С двоих сотрудников взыскание сняли в связи с предоставленными доказательствами законности их действий и возврата средств в кассу предприятия. Однако с помощника бухгалтера было взыскано более 87 млн тенге.

Апелляционная инстанция - Костанайский областной суд - пересмотрела дело и пришла к иному выводу.

Суд провел сопоставительный анализ операций по снятию и внесению денежных средств.

"Согласно материалам дела, помощник бухгалтера сняла со счета ТОО более 84 млн тенге и внесла их в кассу предприятия в те же дни. Этот факт подтверждается кассовой книгой, в которой совпадают суммы и даты", - отметили в суде.

Суд признал обоснованными доводы помощника бухгалтера о том, что действия по обналичиванию средств проводились по поручению бухгалтера и с последующим внесением в кассу ТОО. Кроме того, банкротный управляющий не оспаривал данные кассовой книги и сам подтвердил наличие записей о поступлении средств.

В части оставшихся около 3 млн тенге, указанных в банковских выписках за 2021 год, суд отказал в удовлетворении иска, установив, что указанные суммы фактически не были сняты со счета ТОО и не выдавались.

Также суд указал, что требование управляющего о предоставлении первичных документов является необоснованным, поскольку все бухгалтерские документы за период 2019-2022 годов по решению суда первой инстанции находятся в распоряжении самого ТОО.

Таким образом, апелляционная инстанция отменила решение СМЭС в части удовлетворенного иска и отказала в полном объеме. Постановление суда уже вступило в законную силу.

