    Провели подряд дней с нами

    87 млн тенге потребовали у помощника бухгалтера в Костанае, но ничего не получили

    Опубликовано:

    Грустная девушка за ноутбуком
    Сотрудница. Иллюстративное фото: Kanizphoto / Getty Images

    В Костанае сперва хотели взыскать 87 млн тенге с бывшего работника ТОО - помощника бухгалтера, а потом отменили это решение, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

    Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в апреле 2024 года ТОО, занимающееся выращиванием сельскохозяйственных культур, признали банкротом. В рамках процедуры банкротства управляющий подал иск о солидарном взыскании свыше 93 млн тенге с трех бывших сотрудников предприятия.

    Основанием для иска стали операции по снятию денег со счета ТОО в 2021 году. По утверждению управляющего, они не подтверждались первичной бухгалтерской документацией.

    Суд первой инстанции - специализированный межрайонный экономический суд Костанайской области - удовлетворил иск частично. С двоих сотрудников взыскание сняли в связи с предоставленными доказательствами законности их действий и возврата средств в кассу предприятия. Однако с помощника бухгалтера было взыскано более 87 млн тенге.

    Апелляционная инстанция - Костанайский областной суд - пересмотрела дело и пришла к иному выводу.

    Суд провел сопоставительный анализ операций по снятию и внесению денежных средств.

    "Согласно материалам дела, помощник бухгалтера сняла со счета ТОО более 84 млн тенге и внесла их в кассу предприятия в те же дни. Этот факт подтверждается кассовой книгой, в которой совпадают суммы и даты", - отметили в суде.

    Суд признал обоснованными доводы помощника бухгалтера о том, что действия по обналичиванию средств проводились по поручению бухгалтера и с последующим внесением в кассу ТОО. Кроме того, банкротный управляющий не оспаривал данные кассовой книги и сам подтвердил наличие записей о поступлении средств.

    В части оставшихся около 3 млн тенге, указанных в банковских выписках за 2021 год, суд отказал в удовлетворении иска, установив, что указанные суммы фактически не были сняты со счета ТОО и не выдавались.

    Также суд указал, что требование управляющего о предоставлении первичных документов является необоснованным, поскольку все бухгалтерские документы за период 2019-2022 годов по решению суда первой инстанции находятся в распоряжении самого ТОО.

    Таким образом, апелляционная инстанция отменила решение СМЭС в части удовлетворенного иска и отказала в полном объеме. Постановление суда уже вступило в законную силу.

    Ранее в Шымкенте перед судом предстала главный бухгалтер школы, которую заподозрили в растрате 451 млн тенге из бюджета. Суд установил, что она приобрела автомобили, квартиры, земельный участок и ценные бумаги, тем самым легализовала деньги.

    А в Мангистауской области главного бухгалтера технического колледжа приговорили к лишению свободы за хищение бюджетных средств на сумму 243 млн тенге. Эти деньги предназначались для стипендий, командировок и налоговых обязательств.

    В Астане бывшего менеджера одной из компаний подозревают в хищении крупной суммы денег уже после увольнения. По данным полиции, когда он работал менеджером по продажам, имел доступ к банковскому аккаунту компании, чем в дальнейшем и воспользовался в личных целях.

