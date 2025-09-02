Новое водохранилище появится в Казахстане

Новое водохранилище планируют построить на реке Каргыба в Аксуатском районе области Абай. Работы начнутся в следующем году, передает NUR.KZ со ссылкой на Минводы.

Как сообщается на сайте Министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана, сейчас разрабатывается проектно-сметная документация на строительство объекта.

Но комиссия из специалистов местного филиала "Казводхоза", сотрудников районного акимата и представителей подрядной организации уже провела проверку участков, где пройдут строительные работы.

"В ходе проверки все стороны детально обсудили проект и высказали свои предложения. Совместно с районным акиматом были осмотрены внутренние каналы. Местные исполнительные органы займутся разработкой проектно-сметной документации по их реконструкции.

Новое водохранилище и магистральные каналы обеспечат полноценную и эффективную работу ирригационных систем района", - говорится в сообщении министерства.

Отметим, весной министр водных ресурсов сообщал, что в Казахстане построят четыре новых водохранилища - в Жамбылской, Туркестанской и Западно-Казахстанской областях. На юге страны они нужны для того, чтобы покрывать дефицит воды в период орошения полей, а на западе - для защиты от паводков и подтоплений.

Тогда же сообщалось, что планируется реконструировать 13 действующих водохранилищ в 10 регионах страны.

А до этого стало известно, что в Казахстане нашли нарушения со стороны доверительных управляющих, которые не следили за техсостоянием 8 водохранилищ. В итоге их вернули государству.

