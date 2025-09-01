Главный полицейский Алматы поздравил первоклассников

В день начала нового учебного года начальник Департамента полиции Алматы генерал-майор полиции Арыстангани Заппаров посетил общеобразовательную школу №36, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию.

Заппаров поздравил первоклассников и их родителей с Днем знаний, подарил детям тематические раскраски по безопасности, игрушечные полицейские машинки и светоотражающие элементы для школьных рюкзаков.

Особое внимание полицейские уделили вопросам профилактики: школьникам напомнили о правилах безопасного перехода через дорогу, а родителям - о необходимости быть внимательными к маршруту ребёнка.

"1 сентября - это не только праздник знаний, но и день, когда мы вместе с родителями думаем о безопасности детей. Важно с первых шагов научить ребенка правильно вести себя на дороге, доверять полицейскому и соблюдать правила. Это залог того, что дорога в школу и домой всегда будет безопасной.

Полиция Алматы всегда рядом, чтобы помочь, подсказать и поддержать. Мы хотим, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности", - отметил Арыстангани Заппаров.

Полиция Алматы традиционно уделяет особое внимание безопасности детей. В День знаний правоохранители напоминают, что забота о будущем подрастающего поколения - общая задача государства, школы, родителей и полиции.

"Только вместе мы сможем создать для детей безопасную, спокойную и доброжелательную среду для их учебы и развития", - отметили в полиции.

