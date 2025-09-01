Родителям школьников дали советы в Минздраве Казахстана

В Минздраве РК рассказали, как всей семье подготовиться к началу учебного года и создать благоприятные условия для обучения и развития ребенка, передает NUR.KZ.

Как сообщает Министерство здравоохранения РК, подготовка к новому учебному году - это не только приобретение школьной формы, рюкзака и канцелярии.

Это целый комплекс мер, который включает организацию распорядка дня, ограничение экранного времени, заботу о качестве сна, подбор правильной мебели и создание комфортного учебного пространства.

Минздрав советует родителям обратить внимание на следующие моменты.

Режим дня после летних каникул

Переход от свободного летнего графика к структурированному школьному распорядку - один из важнейших этапов подготовки. Чтобы минимизировать стресс и поддержать здоровье ребенка, желательно заранее установить постоянное время для подъема, приема пищи, занятий, отдыха и сна.

Правильно организованный распорядок дня способствует формированию полезных привычек, укрепляет нервную систему и снижает уровень утомляемости.

Основными составляющими режима должны быть:

учебные занятия и выполнение домашних заданий;

активные игры и отдых с обязательным пребыванием на свежем воздухе;

регулярное и сбалансированное питание;

полноценный сон, соответствующий возрастным потребностям;

свободное время для занятий по интересам.

Для младших классов (1-4 классы) на выполнение домашних заданий рекомендуется отводить не более 1,5-2 часов, при этом для учеников 3-4 классов - до 2 часов.

Старшеклассникам допустимо заниматься до 3-4 часов в день, обязательно делая перерывы каждые 40 минут. Суточная физическая активность должна составлять не менее двух часов, включая утреннюю зарядку и подвижные игры на свежем воздухе.

Питание ребенка должно быть организовано 4-5 раз в день с интервалами не более 3,5-4 часов. Свободное время - не менее 1-2 часов в день для общения, творчества и хобби.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), дети и подростки в возрасте от 5 до 17 лет ежедневно должны получать не менее 60 минут умеренной или интенсивной физической активности преимущественно аэробного характера, при этом необходимо ограничивать сидячее и экранное время до 2 часов в день.

Экранное время: сколько и как?

Современные дети и подростки значительную часть времени проводят у экранов - телефонов, планшетов, компьютеров и телевизоров. Однако, чрезмерное использование гаджетов может негативно сказываться на сон, концентрации внимания и общем самочувствии ребенка.

Поэтому специалисты рекомендуют родителям следить не только за количеством, но и за качеством экранного времени.

Экранное время для развлечений следует ограничивать, отдавая приоритет активным видам досуга и образовательному контенту. Важно минимизировать длительное сидячее время до 2 часов в день и делать регулярные перерывы при работе с компьютером или гаджетами

Дополнительно важно:

исключить экраны за час до сна, чтобы снизить воздействие яркого света на мозг и избежать нарушений сна;

отдавать предпочтение качественному и познавательному контенту, а не механическому пролистыванию или длительному просмотру;

не держать устройства в спальне, чтобы ребенок мог полноценно отдыхать и не отвлекался ночью;

рекомендуется создавать "цифровые правила семьи", также важен личный пример родителей;

использовать цифровые инструменты, таймеров и приложений-ограничителей ("родительский контроль").

