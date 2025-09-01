jitsu gif
    Родителям школьников дали советы в Минздраве Казахстана

    Опубликовано:

    Дети пишут, сидя за партами в школе
    Дети во время урока в школе: Pexels

    В Минздраве РК рассказали, как всей семье подготовиться к началу учебного года и создать благоприятные условия для обучения и развития ребенка, передает NUR.KZ.

    Как сообщает Министерство здравоохранения РК, подготовка к новому учебному году - это не только приобретение школьной формы, рюкзака и канцелярии.

    Это целый комплекс мер, который включает организацию распорядка дня, ограничение экранного времени, заботу о качестве сна, подбор правильной мебели и создание комфортного учебного пространства.

    Минздрав советует родителям обратить внимание на следующие моменты.

    Режим дня после летних каникул

    Переход от свободного летнего графика к структурированному школьному распорядку - один из важнейших этапов подготовки. Чтобы минимизировать стресс и поддержать здоровье ребенка, желательно заранее установить постоянное время для подъема, приема пищи, занятий, отдыха и сна.

    Правильно организованный распорядок дня способствует формированию полезных привычек, укрепляет нервную систему и снижает уровень утомляемости.

    Основными составляющими режима должны быть:

    • учебные занятия и выполнение домашних заданий;
    • активные игры и отдых с обязательным пребыванием на свежем воздухе;
    • регулярное и сбалансированное питание;
    • полноценный сон, соответствующий возрастным потребностям;
    • свободное время для занятий по интересам.

    Для младших классов (1-4 классы) на выполнение домашних заданий рекомендуется отводить не более 1,5-2 часов, при этом для учеников 3-4 классов - до 2 часов.

    Старшеклассникам допустимо заниматься до 3-4 часов в день, обязательно делая перерывы каждые 40 минут. Суточная физическая активность должна составлять не менее двух часов, включая утреннюю зарядку и подвижные игры на свежем воздухе.

    Питание ребенка должно быть организовано 4-5 раз в день с интервалами не более 3,5-4 часов. Свободное время - не менее 1-2 часов в день для общения, творчества и хобби.

    Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), дети и подростки в возрасте от 5 до 17 лет ежедневно должны получать не менее 60 минут умеренной или интенсивной физической активности преимущественно аэробного характера, при этом необходимо ограничивать сидячее и экранное время до 2 часов в день.

    Экранное время: сколько и как?

    Современные дети и подростки значительную часть времени проводят у экранов - телефонов, планшетов, компьютеров и телевизоров. Однако, чрезмерное использование гаджетов может негативно сказываться на сон, концентрации внимания и общем самочувствии ребенка.

    Поэтому специалисты рекомендуют родителям следить не только за количеством, но и за качеством экранного времени.

    Экранное время для развлечений следует ограничивать, отдавая приоритет активным видам досуга и образовательному контенту. Важно минимизировать длительное сидячее время до 2 часов в день и делать регулярные перерывы при работе с компьютером или гаджетами

    Дополнительно важно:

    • исключить экраны за час до сна, чтобы снизить воздействие яркого света на мозг и избежать нарушений сна;
    • отдавать предпочтение качественному и познавательному контенту, а не механическому пролистыванию или длительному просмотру;
    • не держать устройства в спальне, чтобы ребенок мог полноценно отдыхать и не отвлекался ночью;
    • рекомендуется создавать "цифровые правила семьи", также важен личный пример родителей;
    • использовать цифровые инструменты, таймеров и приложений-ограничителей ("родительский контроль").

    Напомним, также сегодня Гани Бейсембаев поздравил родителей и школьников с 1 сентября - началом нового учебного года, и рассказал, что изменится в школах.

    Ранее в Министерстве просвещения определили даты начала и продолжительности нового учебного года в организациях среднего образования. Так, 2025-2026 учебный год начнется 2 сентября и завершится 25 мая.

    Мы также писали, что в новом учебном году в первые классы в Казахстане пойдут свыше 370 тысяч детей.

