Свыше двухсот детей потерялись во время масштабного концерта в Караганде

День шахтеров в Караганде собрал на центральной площади 120 тысяч жителей и гостей города - во время концерта потерялись 235 детей, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

В Караганде полиция во время концерта вернула родителям 235 потерявшихся детей, сообщает медиапортал МВД.

Отмечается, что День шахтеров в Караганде собрал на центральной площади 120 тысяч жителей и гостей города. Праздничный концерт прошел в теплой и радостной атмосфере, а за безопасностью следили свыше 1000 полицейских и 300 военнослужащих Национальной гвардии МВД РК.

"Самым трогательным моментом стала забота о детях: в многолюдной толпе потерялись 235 малышей. Благодаря оперативной работе сотрудников полиции все они были быстро найдены и возвращены родителям. Полицейские наладили прямую связь с ведущими концерта, чтобы как можно скорее сообщать о найденных детях.

Кроме того, был выделен специальный автобус, где ребята находились в безопасности и под присмотром, пока родители их не нашли", - сообщили в ведомстве.

Напомним, в начале месяца в области Абай на концерт в честь 180-летия великого поэта и мыслителя Абая Кунанбаева собрались 20 тыс. зрителей. Не обошлось и без потери маленьких детей.

В начале августа в Астане состоялся концерт всемирно известной певицы Дженнифер Лопес. Во время мероприятия в полицию поступили несколько обращений по поводу пропавших детей. Всех их быстро отыскали.

В июле 59 детей потерялись на концерте в Темиртау во время масштабного празднования Дня металлурга. Воссоединиться с родителями им помогли полицейские. Всего торжество собрало свыше 35 тысяч человек из разных уголков региона.

