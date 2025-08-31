Пропавшего в горах 83-летнего пенсионера отыскали в горах в области Жетісу
Опубликовано:
В области Жетісу найден 83-летний пенсионер, пропавший в горах - он ушел пасти скот и не вернулся, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
По данным МВД, 28 августа в Панфиловском районе 83-летний мужчина ушел пасти скот и не вернулся домой. Родные обратились в полицию.
"К поискам пенсионера были привлечены сотрудники полиции, спасатели и волонтеры. Для обследования труднодоступной горной местности использовались беспилотные летательные аппараты.
В результате проведенных мероприятий мужчину удалось обнаружить примерно в 15 км от села Сарыбел", - отмечается в сообщении.
Медицинская помощь мужчине не потребовалась. Полицейские сопроводили его домой, где его встретили родственники.
На днях спасатели помогли вернуться домой четверым людям, заблудившимся в горах Алматы. В медицинской помощи туристы не нуждались.
Также недавно в горах Алматы туристу стало плохо на высоте более 4000 метров - ему потребовалась помощь спасателей и медиков
А 3 августа в горах Алматы группа туристов, которая шла к ущелью Аюсай, попала под дождь и не смогла спуститься самостоятельно.
