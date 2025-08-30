Пьяного мужчину на лодке искали в Жамбылской области
Опубликовано:
В ночь на 30 августа в Жамбылской области спасатели оперативно нашли мужчину, пропавшего на одном из водохранилищ, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, ночью поступила информация о пропаже мужчины в Шуском районе. Знакомый сообщил, что его приятель в состоянии алкогольного опьянения сел в лодку и уплыл на водохранилище Тасоткель.
В ведомстве пояснили, что на место незамедлительно направили силы ДЧС.
"Спасатели оперативно развернули поисковые работы с привлечением техники и плавсредств. В результате мужчина найден на берегу водоема", - написали в Telegram-канале МЧС.
Отмечается, что медицинская помощь мужчине не потребовалась.
Напомним, недавно ночную операцию провели на Иртыше спасатели. В районе Центральной набережной Павлодара перевернулась лодка с людьми, но трагедии удалось избежать.
Ранее на Капшагайском водохранилище спасатели достали из воды и доставили на берег девушку, упавшую в воду при катании на водном аттракционе "банан".
Также на озере Алаколь сотрудники МЧС спасли двух человек. Отдыхающие находились в катамаране, который из-за трещины начал уходить под воду, и они самостоятельно не могли вернуться на берег.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2280819-pyanogo-muzhchinu-na-lodke-iskali-v-zhambylskoy-oblasti/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах