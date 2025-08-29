Разлив нефти: нештатная ситуация произошла на КТК

Каспийский Трубопроводный Консорциум сообщил о нештатной ситуации - некоторое количество нефти вышло на поверхность моря, остановлен ВПУ, передает NUR.KZ.

Инцидент произошел сегодня, 29 августа.

"На Морском терминале КТК при грузовой операции на танкер через шланги выносного причального устройства ВПУ КТК-2 произошла нештатная ситуация, в результате которой некоторое количество нефти вышло на поверхность моря, объем уточняется", - сообщили в пресс-службе КТК.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет, угроза возгорания отсутствует.

Причины произошедшего устанавливаются.

"Оперативно в действие приведен соответствующий план ЛАРН, в районе развернуты все имеющиеся силы и средства, ведется сбор нефтяной эмульсии. Осуществляется постоянный экологический мониторинг обстановки, ведется регулярный отбор проб", - добавили в компании.

Также КТК предупредил, что в связи с произошедшим ВПУ КТК-2 выведен из эксплуатации на неопределенный срок.

