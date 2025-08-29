Участок одной из крупных улиц Астаны перекроют на все выходные
Опубликовано:
В ближайшие выходные улицу газеты Егемен Казахстан полностью перекроют из-за ремонта, речь идет об участке улиц Кенесары и А.Иманова, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.
В акимате сообщили о проведении работ по укладке верхнего слоя дорожного полотна по улице Егемен Казахстан газеты, на участке от улицы Кенесары до улицы А. Иманова.
"В связи с этим 29 и 30 августа текущего года будет полностью перекрыто движение на данном участке. Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", - сказано в сообщении.
Сегодня мы писали, что в Алматы будет перекрыто движение по улице Салыкова - на участке от улицы Центральная до ул. Утегенова.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2280669-uchastok-odnoy-iz-krupnyh-ulic-astany-perekroyut-na-vse-vyhodnye/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах