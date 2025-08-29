Участок одной из крупных улиц Астаны перекроют на все выходные

В ближайшие выходные улицу газеты Егемен Казахстан полностью перекроют из-за ремонта, речь идет об участке улиц Кенесары и А.Иманова, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

В акимате сообщили о проведении работ по укладке верхнего слоя дорожного полотна по улице Егемен Казахстан газеты, на участке от улицы Кенесары до улицы А. Иманова.

"В связи с этим 29 и 30 августа текущего года будет полностью перекрыто движение на данном участке. Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", - сказано в сообщении.

Сегодня мы писали, что в Алматы будет перекрыто движение по улице Салыкова - на участке от улицы Центральная до ул. Утегенова.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.