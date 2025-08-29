Приближение осени и спад жары: по всему Казахстану похолодает в ближайшие выходные

Синоптики сообщили, что практически все регионы Казахстана, кроме запада, почувствуют приближение осени уже в эти выходные, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие три дня - с 30 августа по 1 сентября. Отмечается, что после теплых дней на территорию Казахстана начинает смещаться западный антициклон.

По данным синоптиков, подпитываемый холодными воздушными массами, циклон принесет существенное понижение температуры воздуха на большей части страны.

На севере и востоке страны в дневные часы столбики термометров опустятся до +12 ...+17 градусов тепла. И даже жители южных регионов ощутят приближение осени - ожидается спад жары до +23 ...+28 градусов тепла.

Только запад Казахстана будет находиться под влиянием теплых воздушных масс с районов Ирана - прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха до сильной жары +32 ...+37 градусов.

Ранее госметеослужба "Казгидромет" представила консультативный прогноз на август. Сообщалось, что с прохождением атмосферных фронтов по республике ожидаются дожди c грозами, на северо-западе, севере, востоке, в центре, в горных районах юго-востока и востока страны прогнозируются сильные дожди, град, шквал, усиление ветра, в южных регионах с пыльными бурями.

