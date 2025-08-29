Приближение осени и спад жары: по всему Казахстану похолодает в ближайшие выходные
Опубликовано:
Синоптики сообщили, что практически все регионы Казахстана, кроме запада, почувствуют приближение осени уже в эти выходные, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие три дня - с 30 августа по 1 сентября. Отмечается, что после теплых дней на территорию Казахстана начинает смещаться западный антициклон.
По данным синоптиков, подпитываемый холодными воздушными массами, циклон принесет существенное понижение температуры воздуха на большей части страны.
На севере и востоке страны в дневные часы столбики термометров опустятся до +12 ...+17 градусов тепла. И даже жители южных регионов ощутят приближение осени - ожидается спад жары до +23 ...+28 градусов тепла.
Только запад Казахстана будет находиться под влиянием теплых воздушных масс с районов Ирана - прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха до сильной жары +32 ...+37 градусов.
Ранее госметеослужба "Казгидромет" представила консультативный прогноз на август. Сообщалось, что с прохождением атмосферных фронтов по республике ожидаются дожди c грозами, на северо-западе, севере, востоке, в центре, в горных районах юго-востока и востока страны прогнозируются сильные дожди, град, шквал, усиление ветра, в южных регионах с пыльными бурями.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2280501-priblizhenie-oseni-i-spad-zhary-po-vsemu-kazahstanu-poholodaet-v-blizhayshie-vyhodnye/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах