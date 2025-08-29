jitsu gif
    Житель Атырау не знает, как доказать, что у него нет руки и ноги

    Опубликовано:

    Житель Атырау без руки и ноги
    Марат Муханбеталиев. Фото: azh.kz

    62-летний житель Атырау Марат Муханбеталиев уже больше года пытается добиться электроинвалидной коляски. Но каждый раз получает отказ от врачебно-трудовой комиссии, передает "Ак Жайык".

    15 ноября 2010 года Марат Муханбеталиев возвращался с работы и попал под тепловоз. Врачи спасли ему жизнь, но ампутировали руку и ногу. С тех пор мужчина живет с тяжелой инвалидностью.

    Сначала ему назначили лишь вторую группу. Четыре года он обивал пороги комиссий, прежде чем получил первую. Только после того, как хозяйка арендованного дома отправила фотографии его состояния в Астану, решение приняли за неделю.

    Теперь Марат Муханбеталиев вновь оказался в похожей ситуации. Несмотря на очевидное состояние здоровья и первую группу инвалидности, комиссия отказывает в предоставлении электроколяски.

    "Полтора года хожу по кабинетам. То в поликлинику, то обратно. ВТЭК отвечает: "Не положено". Говорят, что документы заполнены неправильно, но это не так. Травматолог осмотрел, медосмотр прошел - толку нет. Я устал", - поделился Марат.

    Недавно вопрос предоставления электроколяски снова рассматривали без него. В решении указали, что он якобы не смог присутствовать по состоянию здоровья. Но сам мужчина уверяет: никакого приглашения он не получал и мог прийти.

    "Получается, за меня все решили. А я даже не знал, что собрание проводится", - возмущается он.

    Помимо коляски, мужчина не получал и элементарных средств ухода, таких как памперсы. Их удалось достать только через столичные структуры.

    В Департаменте Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты РК по Атырауской области пояснили, что обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая кресла-коляски с электроприводом, проводится на основании индивидуальной программы реабилитации и решения комиссии МСЭ.

    В случае Муханбеталиева, по данным департамента, были выявлены противопоказания к использованию электроколяски, поэтому комиссия не рекомендовала ее предоставление. При этом отмечено, что гражданин имеет право обжаловать отказ в установленном порядке.

    "Я больше не могу бегать по кабинетам. Как доказать, что у меня нет руки и ноги? Вот… их нет. Пусть посмотрят", - говорит Марат Муханбеталиев.

    Ранее стало известно, что жительница Астаны стала жертвой циничного обмана. Она собиралась купить инвалидную коляску для дочери и увидела объявление о продаже на одном из популярных интернет-сайтов. Женщина незамедлительно перевела деньги, желая как можно скорее приобрести коляску, но продавец заблокировал ее.

    В Казнете появилось видео из Алматы, на кадрах которого видно, как мужчина наносит удары пожилому человеку в инвалидной коляске. По информации одного из Telegram-каналов, на кадрах были запечатлены сын и отец. Полицейские начали проверку.

