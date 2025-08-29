Посольства Казахстана будут оформлять разводы по новому основанию

Изменения в правила оказания госуслуг по регистрации актов гражданского состояния вынесли на публичное обсуждение - документ размещен на сайте "Открытые НПА", передает NUR.KZ.

Поправки были подготовлены МИД Казахстана.

В частности предлагается добавить новое основание расторжения брака в виде нахождения одного из супругов более трех лет в международном розыске со дня санкционирования судом постановления органа уголовного преследования об объявлении в международный розыск.

Данные поправки вносятся в связи с подписанием нового Налогового кодекса, а также в связи с дополнением в статью 238 Кодекса "О браке (супружестве) и семье" нового основания для расторжения брака.

Напомним, ранее сообщалось, что, согласно данным Petrelli Previtera, по состоянию на 4 марта 2024 года, Казахстан - второй в мире по коэффициенту разводимости после Мальдив (4,6 на 1000 человек).

По словам экспертов, основными причинами разрыва пар в нашей стране являются вмешательство родственников (61%), отсутствие моральных ограничений (41%), легкий процесс развода (25%).

В апреле в Минюсте заявили о кризисе семейно-брачных отношений в Казахстане - по данным ведомства, распадается каждый второй брак.

