Новый транспорт для туристов: в Мангистау хотят внедрить дроны-такси
Опубликовано:
Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай сделал интересное заявление, что в следующем году в регионе планируется запустить дроны-такси, передает Lada.kz.
Как пишет издание, о внедрении инновационного транспорта глава региона заявил на августовской областной конференции работников образования, которая прошла в Актау.
"В следующем году в регионе планируется запуск дронов-такси. Они будут использоваться для перевозки туристов из Актау к ключевым достопримечательностям области", - сказал Нурдаулет Килыбай.
Сообщается, что редакция издания направила запрос в пресс-службу акима Мангистауской области с просьбой разъяснить, что именно подразумевается под дронами-такси, когда планируется их запуск и каким образом они будут использоваться. Там ответили, что разъяснения по поводу проекта будут предоставлены позже.
Напомним, недавно на заседании мажилиса депутат заявил, что с развитием ИИ любой дрон можно использовать для преступных действий, и предложил лицензировать все подобные аппараты.
Тем временем правоохранительные органы Казахстана ведут работу по ужесточению административной и уголовной ответственности за незаконное использование БПЛА.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2280303-novyy-transport-dlya-turistov-v-mangistau-hotyat-vnedrit-drony-taksi/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах