Новый транспорт для туристов: в Мангистау хотят внедрить дроны-такси

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай сделал интересное заявление, что в следующем году в регионе планируется запустить дроны-такси, передает Lada.kz.

Как пишет издание, о внедрении инновационного транспорта глава региона заявил на августовской областной конференции работников образования, которая прошла в Актау.

"В следующем году в регионе планируется запуск дронов-такси. Они будут использоваться для перевозки туристов из Актау к ключевым достопримечательностям области", - сказал Нурдаулет Килыбай.

Сообщается, что редакция издания направила запрос в пресс-службу акима Мангистауской области с просьбой разъяснить, что именно подразумевается под дронами-такси, когда планируется их запуск и каким образом они будут использоваться. Там ответили, что разъяснения по поводу проекта будут предоставлены позже.

Напомним, недавно на заседании мажилиса депутат заявил, что с развитием ИИ любой дрон можно использовать для преступных действий, и предложил лицензировать все подобные аппараты.

Тем временем правоохранительные органы Казахстана ведут работу по ужесточению административной и уголовной ответственности за незаконное использование БПЛА.

