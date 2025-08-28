jitsu gif
    Итоги ЕНТ 2025 года и результаты конкурса образовательных грантов подвели в Миннауки

    Опубликовано:

    Студенты на лекции
    Студенты слушают лекцию и делают записи: Skynesher/Getty Images

    На брифинге в СЦК вице-министр науки и высшего образования сообщила об итогах проведения ЕНТ в 2025 году и результатах распределения грантов, передает корреспондент NUR.KZ.

    По данным Миннауки и высшего образования, в ЕНТ 2025 года приняли участие свыше 210 тысяч абитуриентов, из них 160,5 тыс. человек, или 76,35 %, набрали пороговый балл, необходимый для получения высшего образования. Средний балл ЕНТ составил 69,42.

    "В 2025 году на конкурс государственных образовательных грантов подано около 113 тысяч заявок, что на 9 тысяч больше по сравнению с прошлым годом.

    В текущем году выделено 93 232 гранта на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием, из них 77 084 - для программ высшего образования. По итогам конкурса гранты освоены в объеме 99%", - сообщила вице-министр МНВО Гулзат Кобенова.

    Она добавила, что впервые в этом году для граждан, прошедших срочную военную службу, выделено 2 010 образовательных грантов.

    Напомним, неделю назад сообщалось, что гранты в магистратуру распределили в Казахстане - в Миннауки рассмотрели поданные заявления и проведена процедура распределения образовательных грантов на основе конкурсного отбора.

    Ранее был опубликован список обладателей грантов за 2025 год. Ознакомиться со списком победителей конкурса на получение образовательных грантов можно тут.

    После министр науки и высшего образования Саясат Нурбек рассказал, на какие программы еще могут рассчитывать абитуриенты, которые не получили грант на обучение в вузах.

