Контроль средней скорости в Казахстане: о 109 тысячах нарушений заявили в "КазАвтоЖол"

За период с марта по август текущего года выявлено более 109 тысяч фактов превышения средней скорости на дорогах Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

С весны 2025 года на автомобильных дорогах международного и республиканского значения внедрена система фиксации средней скорости движения транспортных средств. Камеры контроля установлены на прямолинейных участках трасс, где средняя скорость рассчитывается исходя из времени, затраченного на преодоление расстояния.

По данным анализа за период с марта по август текущего года, выявлено более 109 тысяч фактов превышения средней скорости.

Наибольшее количество нарушений зафиксировано на участках:

Шымкент - Кызылорда - 54 863,

Астана - Щучинск - 29 330,

Астана - Павлодар - 18 188.

Меньше всего нарушений отмечено на следующих направлениях:

Павлодар - Семей - Калбатау - 3 882,

Шымкент - Тараз - 1 980,

Павлодар - граница РФ (Омск) - 526,

Уральск - граница РФ (Саратов) - 365,

Жибек Жолы - Темиртау - 164.

Ведомство напоминает, что контроль средней скорости осуществляется на следующих участках:

Астана - Щучинск (ограничение 140 км/ч),

Астана - Павлодар (140 км/ч),

Шымкент - Кызылорда (110 км/ч),

Шымкент - Тараз (110 км/ч),

Павлодар - Семей - Калбатау (100-110 км/ч),

Уральск - граница РФ (Саратов) (100 км/ч),

Павлодар - граница РФ (Омск) (100 км/ч),

Жибек Жолы - Темиртау (140 км/ч).

Отмечается, что превышение средней скорости значительно повышает риск дорожно-транспортных происшествий, а контроль позволяет формировать более дисциплинированное и безопасное поведение водителей на дорогах.

Напомним в Казахстане с конца 2024 года начали фиксировать среднюю скорость автомобилей. Мы писали о том, что за ее превышение предусмотрены штрафы в размере до 235 920 тенге.

Добавим, вчера стало известно, что скорость передвижения авто в городах хотят снизить в Казахстане: глава Комитета административной полиции МВД РК отметил, что коллектив Комитета пересматривает нормативно-правовые акты, которые регулируют отношения в сфере дорожной безопасности.

Также ранее сообщалось, что на участке трассы Астана - Караганда ввели ограничение скорости - с привычных 140 км/ч ее снизили до 20 км/ч с помощью специальных технических средств.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.