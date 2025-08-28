jitsu gif
    Провели подряд дней с нами

    Мать семерых детей выиграла суд у акимата Астаны благодаря знаку "Алтын алқа"

    Опубликовано:

    Женщина в квартире
    Женщина открывает дверь. Иллюстративное фото: Maria Korneeva / Getty Images

    В Астане многодетная мать выиграла суд у акимата после того, как ее исключили из очереди на жилье. Женщина помог почетный знак "Алтын алқа", передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

    По информации суда, кассационная судебная инстанция поставила точку в затянувшемся споре между матерью семерых детей и управлением жилищной инспекции Астаны.

    "Женщину исключили из очереди на получение жилья, несмотря на то, что с 2009 года она ожидала предоставления квартиры как государственный служащий и как многодетная мать, награжденная почетным знаком "Алтын алқа".

    Основанием для исключения послужила информация о ранее зарегистрированной на имя ее супруга и родственника недвижимости, которая на момент спора уже была отчуждена", - сказано в сообщении.

    При этом суды первой и апелляционной инстанций признали действия жилищной инспекции незаконными и обязали восстановить женщину в очереди на получение жилья. Кассационный суд по административным делам также подтвердил законность этих решений.

    "В судебных актах подчеркивается, что многодетные матери, награжденные знаком "Алтын алқа", не могут быть исключены из очереди для получения жилья, если они были признаны нуждающимися и поставлены на учет в установленном порядке.

    Наличие в прошлом жилья, не соответствующего санитарным и техническим требованиям, не может служить основанием для исключения из очереди, если в настоящий момент гражданин продолжает оставаться нуждающимся", - заявили в Верховном суде.

    Ранее мы писали, что пенсионерке с инвалидностью из Астаны отказали в очереди на жилье из-за дохода.

    В феврале этого года жителя Актюбинской области исключили из очереди на жилье из-за подаренного его жене старого дома, который находился в аварийном состоянии.

    До этого казахстанку исключили из очереди на жилье из-за того, что ее семье предоставили квартиру. Но в ней оказались семь жильцов: истец, ее мать, двое детей истца и ее младший брат с супругой и одним ребенком. Решение жилищной комиссии о снятии истца с учета нуждающихся в жилье суд признал незаконным.

