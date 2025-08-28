Казахстанцы спаслись в юрте во время мощной песчаной бури в США
Опубликовано:
Мощная песчаная буря накрыла несколько штатов в США - казахстанцы, которые находились на фестивале в пустыне Блэк-Рок спрятались от стихии в юрте, передает сайт телеканала КТК.
По данным метеорологов, порывы ветра достигали 100 километров в час. Ураган валил деревья, электрические столбы и срывал крыши домов, а казахская юрта выдержала удар стихии.
Казахстанцы находились на фестивале искусств, когда их настиг ураган, однако они смогли практически без ущерба пережить бурю.
Ребята успели установить юрту и спрятаться в ней. Отмечается, что сильным ветром повредило лагеря и арт-инсталляции многих участников фестиваля в Неваде.
По словам очевидцев, песок был повсюду - даже дышать приходилось через маски.
Источник: КТК.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2279823-kazahstancy-spaslis-v-yurte-vo-vremya-moshchnoy-peschanoy-buri-v-ssha/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах