Казахстанцы спаслись в юрте во время мощной песчаной бури в США

Мощная песчаная буря накрыла несколько штатов в США - казахстанцы, которые находились на фестивале в пустыне Блэк-Рок спрятались от стихии в юрте, передает сайт телеканала КТК.

По данным метеорологов, порывы ветра достигали 100 километров в час. Ураган валил деревья, электрические столбы и срывал крыши домов, а казахская юрта выдержала удар стихии.

Казахстанцы находились на фестивале искусств, когда их настиг ураган, однако они смогли практически без ущерба пережить бурю.

Ребята успели установить юрту и спрятаться в ней. Отмечается, что сильным ветром повредило лагеря и арт-инсталляции многих участников фестиваля в Неваде.

По словам очевидцев, песок был повсюду - даже дышать приходилось через маски.

