    "Не имеют отношения к госсистемам": к казахстанским предпринимателям обратились с предупреждением

    Опубликовано:

    Мужчина держит смартфон в руке
    Ноутбук. Иллюстративное фото: Freepik

    Комитет технического регулирования и метрологии Минторговли проинформировал казахстанцев о выявленных фактах использования поддельных интернет-ресурсов, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

    На сайте Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции сообщается, что среди выявленных поддельных интернет-платформ есть имитирующий официальный государственный сайт eokno.gov.kz.

    "Недобросовестные лица создали поддельный сайт с похожим доменным именем (eoknogov.kz), где распространяются фиктивные сертификаты и декларации соответствия с QR-кодами. Указанные ресурсы не имеют отношения к официальным государственным системам и вводят граждан и бизнес в заблуждение", - пояснили в ведомстве.

    В Комитете призвали всех предпринимателей и потребителей проявлять особую бдительность при проверке документов и использования государственных онлайн-сервисов. Достоверные сведения о сертификатах и декларациях соответствия размещаются исключительно на официальном ресурсе: eokno.gov.kz, techreg.gov.kz.

    "В соответствии с действующим законодательством сертификаты и декларации о соответствии вправе оформлять и выдавать аккредитованные органы по подтверждению соответствия. Актуальная информация о субъектах аккредитации размещена на сайте: nca.kz", - добавили в Комитете.

    Также отмечается, что при малейших сомнениях следует воздержаться от использования сомнительных сайтов и документов.

    Напомним, ранее Министерство здравоохранения предупредило граждан о случаях мошенничества, связанных с якобы приглашениями на скрининговые обследования.

    Ранее мы писали, что мошенники могут представиться сотрудниками страховой компании и сообщить жертве, что у нее истекает полис по обязательному социальному медицинскому страхованию (ОСМС).

    Также в КНБ обратились к казахстанцам. Сообщили, что участились случаи, когда гражданам звонят мошенники, представляясь сотрудниками КНБ. Казахстанцев призывают к бдительности.

