    Изъятые при досмотре предметы больше не будут хранить в аэропортах Казахстана

    Опубликовано:

    Багаж на ленте в аэропорту
    Багаж на ленте. Иллюстративное фото: Lu ShaoJi / Getty Images

    Аэропорты Казахстана прекращают практику хранения изъятых предметов, запрещенных к перевозке на воздушном транспорте, передает NUR.KZ со ссылкой на КГА.

    Как сообщает Комитет гражданской авиации РК в Telegram-канале, данное решение принято также для оптимизации процессов обслуживания пассажиров.

    "Пассажирам рекомендуется заранее знакомиться с перечнем предметов, запрещенных к перевозке на воздушном транспорте. Подробная информация доступна на сайтах авиакомпаний и аэропортов, а также размещена на стойках регистрации и в пунктах досмотра", - отмечается в сообщении.

    Так, к примеру, вещества и предметы, запрещенные к перевозке в ручной клади: жидкости, аэрозоли и гели, содержащиеся в емкостях, вместимостью более 100 миллилитров и другие потенциально опасные предметы.

    Отдельно отмечается, что в соответствии с действующими требованиями авиационной безопасности к перевозке не допускаются продукты без заводской упаковки. В частности, это касается меда, варенья, молочных и других домашних заготовок. Подобные предметы при прохождении досмотра подлежат изъятию и дальнейшей утилизации.

    С полным списком опасных веществ и предметов, запрещенных пассажирам к перевозке на гражданских воздушных судах, можно ознакомиться по этой ссылке.

    Изъятые предметы и вещества, не соответствующие нормам авиационной безопасности, могут быть переданы провожающим лицам, отмечают также в КГА.

    Добавим, ранее мы писали о том, что к ручной клади выдвигают строгие требования. Они касаются габаритов, веса и некоторых предметов.

    В мае этого года в аэропорту Атырау разгорелся скандал, когда пассажирку не пустили на рейс авиакомпании Fly Arystan из-за размера ручной клади.

    Также в мае депутат Николай Арсютин предложил разрешить объединять багаж казахстанцам, которые совершают перелеты парой или семьями, и считать их чемоданы общим весом.

    А в июне депутат мажилиса Сергей Пономарев выразил недовольство работой казахстанской авиакомпании FlyArystan, отметив, что ему приходилось переплачивать за перегруз в виде книги и часами ожидать задержки рейса, о которой пассажиров не предупредили заранее.

