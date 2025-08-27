Жителей пригорода Астаны предупредили о временном перекрытии дороги

28 и 29 августа участок дороги, ведущий к поселку Нурлы, что в пригороде Астаны, будет перекрыт - движение организуют по альтернативным подъездным путям, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщается в Telegram-канале акимата Астаны, Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна по дороге к поселку Нурлы.

В связи с этим, 28 и 29 августа текущего года данный участок будет полностью перекрыт. При этом движение будет организовано по альтернативным подъездным путям.

Дорожные работы. Фото: акимат Астаны

"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели", - обращается ведомство к жителям и гостям столицы.

Напомним, ранее жителей и гостей столицы предупредили о временных неудобствах на улицах города - в связи с визитом короля Иордании на отдельных участках улиц Астаны будут введены временные ограничения на передвижение транспортных средств.

Также в Астане 29 августа частично перекрыто движение по ул. Акбидай на участке от ул. Ондирис до ул. Кокше Кеменгерулы.

Еще в столице до конца лета полностью закрыто движение на пересечении улиц Толе би и Орынбор. Для автовладельцев организовали объезд.

Кроме того, до 1 сентября текущего года полностью ограничен проезд от улицы А. Бокейхана до городской поликлиники №9, в связи с капитальным строительством улицы с сетями. Заезд к поликлинике будет осуществляться со стороны проспекта Мәңгілік Ел.

