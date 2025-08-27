Вертолеты у побережья Актау встревожили горожан

Летающие низко над Каспием вертолеты сегодня днем встревожили жителей 4 микрорайона Актау. Сообщается и об ограничении движения транспорта и пешеходов, передает Lada.kz.

"Учения или что-то неспокойное? Ищут кого-то?" - задались вопросами жители 4 микрорайона.

Ситуацию разъяснили в пресс-службе Морского оперативного штаба департамента Пограничной службы КНБ РК по Мангистауской области. В городе и в акватории Морского торгового порта Актау проходят антитеррористические учения.

Антитеррористические учения в Мангистауской области. Фото: lada.kz

В мероприятиях задействованы силы и средства Морского оперативного штаба по борьбе с терроризмом. Цель учений - отработка взаимодействия в случае угроз террористического характера в Каспийском море.

Учения в Актау. Фото: lada.kz

На период мероприятия предусмотрены ограничения движения транспорта и пешеходов. Спецслужбы просят жителей отнестись с пониманием, сохранять спокойствие и при необходимости содействовать военнослужащим и правоохранительным органам.

Ранее стало известно, что в Карагандинской области на протяжении месяца будут проходить учения, в рамках которых по территории региона будет передвигаться боевая техника. Подразделения совершат марши на полигоны железнодорожным, воздушным и автомобильным способами. О маршрутах следования военной техники должны сообщать заранее.

А с 18 по 20 августа в Алматы в ночное время проходили антитеррористические учения в спецЦОНе и двух торговых центрах. Их целью стало совершенствование механизма пресечения акта терроризма на объектах массового скопления людей.

