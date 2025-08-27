Мумию человека нашли в парке в Павлодарской области

В Сети распространилась информация, что в парке в Павлодарской области обнаружили мумифицированное тело мужчины. В департаменте полиции региона прокомментировали сообщение, передает NUR.KZ.

Информацию о найденной мумии опубликовал Telegram-канал "Экибас в теме". Как говорится в посте, тело обнаружили в Парке Победы в поселке Солнечном.

В пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области сообщили, что по данному факту в настоящее время проводится проверка.

Ранее в Турксибском районе Алматы обнаружили тело мужчины в автомобиле. Как пояснили в полиции, признаков насильственной смерти не установлено. Назначены экспертизы для установления точных причин смерти.

В Уральске в мусорном контейнере нашли тело младенца. Полицейские разыскивают его мать, проводится проверка.

В Шымкенте пропавшую девушку нашли убитой. 21 июля она вышла из дома и пропала. Личность подозреваемого была установлена, он задержан и водворен в следственный изолятор.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.