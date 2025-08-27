Вертолеты в небе и бронетехнику на улицах Астаны сняли на видео

Король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн прибыл с визитом в Астану. Жители города заметили на улицах бронетехнику, а в небе над столицей - вертолеты, передает NUR.KZ.

В рамках усиления из-за прибытия в Астану короля Иордании на левом берегу очевидцы заметили бронетехнику, а позже и вертолеты над столицей попали на видео.

Напомним, накануне король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн прибыл с визитом в Астану, его в столичном аэропорту встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Жителей столицы предупредили о временных неудобствах на улицах города.

Сегодня в Акорде состоялась официальная церемония встречи короля Иордании Абдаллы II бен аль-Хусейна.

