Вертолеты в небе и бронетехнику на улицах Астаны сняли на видео
Король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн прибыл с визитом в Астану. Жители города заметили на улицах бронетехнику, а в небе над столицей - вертолеты, передает NUR.KZ.
В рамках усиления из-за прибытия в Астану короля Иордании на левом берегу очевидцы заметили бронетехнику, а позже и вертолеты над столицей попали на видео.
Напомним, накануне король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн прибыл с визитом в Астану, его в столичном аэропорту встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Жителей столицы предупредили о временных неудобствах на улицах города.
Сегодня в Акорде состоялась официальная церемония встречи короля Иордании Абдаллы II бен аль-Хусейна.
