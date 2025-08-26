Чиновники пришли на кладбище с рулетками: почему это напугало жителей Тараза

В Таразе чиновники и общественники встретились на кладбище, о закрытии которого в городе шли разговоры. Власти напугали жителей тем, что приехали к могилам с рулетками, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, когда кладбище только открывалось, оно находилось на окраине Тараза, а сейчас - уже почти в середине. И полгода назад в городе стали поговаривать о закрытии самого большого кладбища. Но реальные действия начались только сейчас. Люди остановили сотрудников из акимата прямо у ворот погоста и потребовали объяснений.

Отмечается, что по последним подсчетам, на 110 гектарах погребено порядка 300 тыс. человек. И у каждой десятой могилы есть дополнительное место, которое приготовили себе еще живые таразцы. Люди боятся, что их лишат права быть похороненными возле родных. А еще предполагают, что после закрытия тут активизируются вандалы.

Бизнесмен, который взял этот участок в аренду на 49 лет, пояснил журналистам, что на погосте можно хоронить еще как минимум лет 30. Места хватит всем. Но признал, что кладбище сильно разрослось во времена ковида. Тогда, поговаривают, в день приходилось копать по 30 могил - и уже никто не обращал внимания на земельные границы. Это, по словам чиновников, и стало основной причиной их визита: власти якобы просто решили обследовать местность, и не более того.

"Согласно графическим данным кадастровой карты установлено, что захоронения расположены за пределами границ участка кладбища. Из них 4,2 гектара относятся к земельному фонду государственного значения, а 2,6 гектара - к землевладельцам. С целью определения границ землепользования кладбища рабочая группа проводит соответствующие работы, в том числе измерения с помощью GPS-прибора. Готовится отчет", - сообщил заместитель акима Тараза Нурсултан Исабеков.

Замакима заверил, что закрывать кладбище никто не собирается. Но люди верят с трудом. Потому что в акимате не стали скрывать, что готовят альтернативу. Новый погост планируют открыть в другом районе города, и на эти цели уже выделяется земля.

Источник: КТК

