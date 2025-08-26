Чиновники пришли на кладбище с рулетками: почему это напугало жителей Тараза

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    Чиновники пришли на кладбище с рулетками: почему это напугало жителей Тараза

    Опубликовано:

    Кладбище в Таразе
    Кладбище. Скриншот из видео: КТК

    В Таразе чиновники и общественники встретились на кладбище, о закрытии которого в городе шли разговоры. Власти напугали жителей тем, что приехали к могилам с рулетками, передает сайт телеканала КТК.

    Как сообщает телеканал, когда кладбище только открывалось, оно находилось на окраине Тараза, а сейчас - уже почти в середине. И полгода назад в городе стали поговаривать о закрытии самого большого кладбища. Но реальные действия начались только сейчас. Люди остановили сотрудников из акимата прямо у ворот погоста и потребовали объяснений.

    Отмечается, что по последним подсчетам, на 110 гектарах погребено порядка 300 тыс. человек. И у каждой десятой могилы есть дополнительное место, которое приготовили себе еще живые таразцы. Люди боятся, что их лишат права быть похороненными возле родных. А еще предполагают, что после закрытия тут активизируются вандалы.

    Бизнесмен, который взял этот участок в аренду на 49 лет, пояснил журналистам, что на погосте можно хоронить еще как минимум лет 30. Места хватит всем. Но признал, что кладбище сильно разрослось во времена ковида. Тогда, поговаривают, в день приходилось копать по 30 могил - и уже никто не обращал внимания на земельные границы. Это, по словам чиновников, и стало основной причиной их визита: власти якобы просто решили обследовать местность, и не более того.  

    "Согласно графическим данным кадастровой карты установлено, что захоронения расположены за пределами границ участка кладбища. Из них 4,2 гектара относятся к земельному фонду государственного значения, а 2,6 гектара - к землевладельцам. С целью определения границ землепользования кладбища рабочая группа проводит соответствующие работы, в том числе измерения с помощью GPS-прибора. Готовится отчет", - сообщил заместитель акима Тараза Нурсултан Исабеков.

    Замакима заверил, что закрывать кладбище никто не собирается. Но люди верят с трудом. Потому что в акимате не стали скрывать, что готовят альтернативу. Новый погост планируют открыть в другом районе города, и на эти цели уже выделяется земля.

    Источник: КТК

    Напомним, ранее алматинцы пожаловались, что через Первомайское кладбище продолжают ездить автомобили, которые мешают прощанию с усопшими.

    До этого кладбище частично затопило водой из водоотводного канала в одном из сел в Костанайской области - в ДЧС региона рассказали подробности.

    А в прошлом году мы писали, что большинство городских кладбищ в Караганде закрыты для захоронения, однако, по словам горожан, людям как-то удается похоронить там усопшего.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.