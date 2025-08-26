Подростки взламывали LED-экраны в Астане, заявили в МВД

В Астане полицейские установили четырех подростков, по версии следствия, причастных к взлому LED-строк на вывесках, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, в столице полицейские установили четверых подростков, причастных к хулиганским действиям - взлому LED-строки на вывеске одного из зданий. На данный момент зафиксировано четыре эпизода аналогичных правонарушений.

С несовершеннолетними проведены профилактические беседы в присутствии их законных представителей. Последние привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

Полиция призывает родителей уделять больше внимания контролю за досугом и поведением подростков.

Правоохранители напоминают: вмешательство в работу электронных устройств, их взлом или размещение на них надписей и изображений, нарушающих общественный порядок, является противоправным деянием. За подобные действия предусмотрена ответственность, установленная законом, вне зависимости от возраста нарушителей.

Напомним, в начале июня неприличный контент транслировался на огромном LED-экране на улице Шымкента. Видеозаписи инцидента распространились в социальных сетях, полиция начала расследование.

Ранее жители Астаны сняли на видео рекламу интимных услуг с ценами в долларах, которую транслировали на LED-экране в центре города. В акимате сообщили, что трансляция была запущена через взлом Wi-Fi-сети. Полиция уже начала расследование.

А в ноябре прошлого года во время визита Путина в Астану по всей столице появились российские триколоры. Однако с одним из них, появившемся на экране возле театра "Астана Опера", в какой-то момент что-то произошло: верхняя полоса погасла, а нижняя сменила цвет на желтый, из-за чего на месте российского флага визуально отобразились цвета флага Украины.

В "Керуен Медиа" заявили, что замкнул кабель. В МВД сообщили о начале расследования инцидента. А в ГТС заявили, что подмена стала результатом атаки с зарубежных IP-адресов.

