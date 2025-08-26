Казахстанка рассталась с мужчиной и лишилась авто из салона

После расставания казахстанка узнала, что ее бывший оформил авто на сына. Апелляционная инстанция признала сделку купли-продажи незаконной, передает NUR.KZ со ссылкой на Костанайский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в 2023 году истец приобрела в автосалоне машину Subaru Forester 2023 года выпуска.

Находясь в отношениях с ответчиком, она переоформила автомобиль на его имя, так как он пользовался данной машиной.

Ответчик в дальнейшем уговорил ее оформить нотариальную доверенность на менеджера автосалона, который ранее занимался оформлением машины на ее имя. Доверенность она подписала, не вникая. Осенью 2024 года казахстанка рассталась с ответчиком.

"На предложение переоформить автомобиль на ее имя ответчик отказался, пояснив, что автомашина принадлежит его сыну. Когда истец обратилась к адвокату, она узнала, что автомобиль по договору купли-продажи был оформлен на сына ответчика, а затем перешел в собственность самому ответчику", - рассказали в суде.

В суде женщина пояснила, что автомобиль никому не продавала, деньги за него не получала, а доверенность оформляла, доверившись мужчине.​

Решением суда первой инстанции в мае 2025 года в удовлетворении иска было отказано. Женщина оспорила это решение в областном суде.

Апелляционная инстанция пришла к выводу, что суд первой инстанции не дал надлежащую правовую оценку в части соблюдения требований к участникам сделки.

Установлено, что при заключении письменной формы сделки в сентябре 2023 года между истцом и ответчиком интересы продавца и покупателя представлял менеджер автосалона. Он действовал от имени истца по доверенности, а от имени ответчика на основании договора на оказание услуг с автосалоном.

"Согласно п.3 ст.163 Гражданского кодекса представитель не может совершать сделки от имени представляемого ни в отношении себя лично, ни в отношении другого лица, представителем которого он одновременно является", - пояснили в суде.

При таких обстоятельствах решение суда первой инстанции нельзя признать законным и обоснованным, в связи с чем оно подлежало отмене с принятием по делу нового решения об удовлетворении иска.

Судебная коллегия отменила решение суда первой инстанции и иск казахстанки о признании сделки недействительной удовлетворила в полном объеме.

