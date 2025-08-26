jitsu gif
    Казахстанка рассталась с мужчиной и лишилась авто из салона

    Опубликовано:

    Плачущая женщина
    Женщина плачет. Иллюстративное фото: Witthaya Prasongsin

    После расставания казахстанка узнала, что ее бывший оформил авто на сына. Апелляционная инстанция признала сделку купли-продажи незаконной, передает NUR.KZ со ссылкой на Костанайский областной суд.

    Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в 2023 году истец приобрела в автосалоне машину Subaru Forester 2023 года выпуска.

    Находясь в отношениях с ответчиком, она переоформила автомобиль на его имя, так как он пользовался данной машиной.

    Ответчик в дальнейшем уговорил ее оформить нотариальную доверенность на менеджера автосалона, который ранее занимался оформлением машины на ее имя. Доверенность она подписала, не вникая. Осенью 2024 года казахстанка рассталась с ответчиком.

    "На предложение переоформить автомобиль на ее имя ответчик отказался, пояснив, что автомашина принадлежит его сыну. Когда истец обратилась к адвокату, она узнала, что автомобиль по договору купли-продажи был оформлен на сына ответчика, а затем перешел в собственность самому ответчику", - рассказали в суде.

    В суде женщина пояснила, что автомобиль никому не продавала, деньги за него не получала, а доверенность оформляла, доверившись мужчине.​

    Решением суда первой инстанции в мае 2025 года в удовлетворении иска было отказано. Женщина оспорила это решение в областном суде.

    Апелляционная инстанция пришла к выводу, что суд первой инстанции не дал надлежащую правовую оценку в части соблюдения требований к участникам сделки.

    Установлено, что при заключении письменной формы сделки в сентябре 2023 года между истцом и ответчиком интересы продавца и покупателя представлял менеджер автосалона. Он действовал от имени истца по доверенности, а от имени ответчика на основании договора на оказание услуг с автосалоном.

    "Согласно п.3 ст.163 Гражданского кодекса представитель не может совершать сделки от имени представляемого ни в отношении себя лично, ни в отношении другого лица, представителем которого он одновременно является", - пояснили в суде.

    При таких обстоятельствах решение суда первой инстанции нельзя признать законным и обоснованным, в связи с чем оно подлежало отмене с принятием по делу нового решения об удовлетворении иска.

    Судебная коллегия отменила решение суда первой инстанции и иск казахстанки о признании сделки недействительной удовлетворила в полном объеме.

    Ранее стало известно, что жителю Акмолинской области, который после развода еще три года жил с бывшей женой, суд оставил квартиру и авто. Женщине отказали в разделе имущества, так как она не представила доказательств, что ею вложены деньги в совместную покупку квартиры и автомобиля.

    В Северо-Казахстанской области в суде рассмотрели дело бывших супругов. Мужчина просил оставить ему дом, так как у него нет собственного жилья, он проживает с родителями. В итоге стороны пришли к соглашению. Женщина в течение 7 суток обязалась освободить жилье после того, как экс-супруг выплатит ей 2,5 млн тенге.

