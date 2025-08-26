jitsu gif
    "Мешает спать": жительница Тараза подала в суд на торговый дом

    Опубликовано:

    Оборудование магазина
    Наружные блоки кондиционеров. Иллюстративное фото: Anton Novikov / Getty Images

    Жительница Тараза обратились в суд из-за шумного оборудования торгового дома, которое нарушало права жильцов на нормальный отдых, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

    Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело по иску женщины к ТОО об обязании ответчика устранить исходящий шум от оборудования и огородить его рассмотрел Таразский городской суд.

    "Истец обратилась в суд, поскольку торговый дом, находящийся рядом с жилым домом, мешает пенсионерам спать и нарушает их права на нормальный отдых", - пояснили в суде.

    Жители дома неоднократно обращались в соответствующие органы, которые дали заключение, что действительно шум превышает норму, но со стороны ответчика меры по его устранению приняты не были.

    Согласно заключению экспертизы, проведенной жителями дома, шум в квартирах составил 49,5 дБ при предельно допустимом уровне в 40 дБ.

    В результате применения судом примирительных процедур между сторонами было достигнуто мировое соглашение.

    По условиям соглашения ответчик обязался компенсировать расходы истца на проведение экспертизы в размере 84 тысяч тенге, а также изолировать оборудование - источник шума. Истец в свою очередь отказалась от дальнейших претензий к ТОО.

    Суд утвердил соглашение. Производство по делу прекратили, истцу вернули госпошлину. Определение суда уже вступило в законную силу.

    Ранее стало известно, что в Алматы жильцы многоквартирного дома недовольны тем, что их чердак хотят переделать в хостел. Неизвестные там уже начали ремонт, от которого в квартирах появились трещины. Чиновники помочь жильцам ничем не могут и предлагают обращаться в суд.

    А жители элитного микрорайона Алматы жалуются на шум от кафе, ресторанов и караоке возле домов. Санэпидемиологи и полицейские отреагировали на заявление горожан.

    Жители жилого комплекса в Актау заявили, что боятся отпускать своих детей во двор из-за соседства с увеселительными заведениями, около которых часто происходят драки. Порой из-за шума они не могут даже открыть окна.

