"Мешает спать": жительница Тараза подала в суд на торговый дом

Жительница Тараза обратились в суд из-за шумного оборудования торгового дома, которое нарушало права жильцов на нормальный отдых, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело по иску женщины к ТОО об обязании ответчика устранить исходящий шум от оборудования и огородить его рассмотрел Таразский городской суд.

"Истец обратилась в суд, поскольку торговый дом, находящийся рядом с жилым домом, мешает пенсионерам спать и нарушает их права на нормальный отдых", - пояснили в суде.

Жители дома неоднократно обращались в соответствующие органы, которые дали заключение, что действительно шум превышает норму, но со стороны ответчика меры по его устранению приняты не были.

Согласно заключению экспертизы, проведенной жителями дома, шум в квартирах составил 49,5 дБ при предельно допустимом уровне в 40 дБ.

В результате применения судом примирительных процедур между сторонами было достигнуто мировое соглашение.

По условиям соглашения ответчик обязался компенсировать расходы истца на проведение экспертизы в размере 84 тысяч тенге, а также изолировать оборудование - источник шума. Истец в свою очередь отказалась от дальнейших претензий к ТОО.

Суд утвердил соглашение. Производство по делу прекратили, истцу вернули госпошлину. Определение суда уже вступило в законную силу.

