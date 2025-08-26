"Мешает спать": жительница Тараза подала в суд на торговый дом
Жительница Тараза обратились в суд из-за шумного оборудования торгового дома, которое нарушало права жильцов на нормальный отдых, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело по иску женщины к ТОО об обязании ответчика устранить исходящий шум от оборудования и огородить его рассмотрел Таразский городской суд.
"Истец обратилась в суд, поскольку торговый дом, находящийся рядом с жилым домом, мешает пенсионерам спать и нарушает их права на нормальный отдых", - пояснили в суде.
Жители дома неоднократно обращались в соответствующие органы, которые дали заключение, что действительно шум превышает норму, но со стороны ответчика меры по его устранению приняты не были.
Согласно заключению экспертизы, проведенной жителями дома, шум в квартирах составил 49,5 дБ при предельно допустимом уровне в 40 дБ.
В результате применения судом примирительных процедур между сторонами было достигнуто мировое соглашение.
По условиям соглашения ответчик обязался компенсировать расходы истца на проведение экспертизы в размере 84 тысяч тенге, а также изолировать оборудование - источник шума. Истец в свою очередь отказалась от дальнейших претензий к ТОО.
Суд утвердил соглашение. Производство по делу прекратили, истцу вернули госпошлину. Определение суда уже вступило в законную силу.
