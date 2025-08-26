jitsu gif
    Пакетированные соки в школах попали под запрет: поставщики недовольны решением Минздрава

    Опубликовано:

    стакан апельсинового сока
    Иллюстративное фото: pixabay.com: Depositphotos

    Поставщики школьного питания недоумевают, как пакетированные соки, предназначенные для детей, встали в один ряд с газировкой и фастфудом и попали под запрет, передает "31 канал".

    Как сообщает телеканал, с 1 сентября в школах Казахстана запретят пакетированные соки. Поставщики недовольны решением и считают, что таким образом Минздрав дискредитирует всю продукцию, предназначенную для детского питания и прошедшую контроль качества. Отмечается, что запрет на соки касается не только вывода из школьного меню, но и в целом реализации в школьных столовых и буфетах.

    Журналисты напомнили, что согласно новому стандарту питания, долю сахара снизили в школьном меню в три с половиной раза. А акцент сделали на фруктах и молочной продукции.

    В Казахской академии питания отметили, что решение запретить соки обосновано рекомендациями ВОЗ и исследованиями зарубежных ученых.

    "Мы регулируем в стандарте содержание сахара - не больше 5% на 100 грамм продукта. Сейчас такие рекомендации. Можно сделать много, все зависит от фантазии самих технологов. Мы предлагаем в меню, которое разработали, и фруктовые напитки - это могут быть компоты из свежих фруктов, из сухофруктов и компотных смесей. Нужно просто регулировать сахар и все", - пояснила вице-президент казахской академии питания Аккумис Салханова.

    Однако поставщики питания считают, что если говорить о запрете соков с высоким содержанием сахара, то тогда надо вовсе запретить их продажу. Иначе дети будут покупать их в магазинах через дорогу. Опыт замены у владельцев столовых уже был, но не совсем удачный.

    "Мы пытались внедрить новые напитки - апельсиновый и лимонный. Напиток был очень вкусный, но дети этого не поняли. Если переходить на свежевыжатые соки - это цена вопроса. Готовы ли родители заплатить за свежевыжатый сок, когда цена фруктов сегодня в пределах 1000 тенге за кг, сколько будет стоить 200 грамм сока?" - поделилась поставщик школьного питания Лариса Хоменко.

    Также сообщается, что с этого года в школах введут индекс несъедаемости. Но предприниматели отмечают, что с новыми стандартами он будет почти 100-процентный.

    Напомним, в ноябре прошлого года на заседании правительства были обсуждены вопросы качества питания в казахстанских школьных столовых после выступления по этому вопросу президента. Премьер-министр Олжас Бектенов дал поручения министерствам просвещения и здравоохранения с привлечением экспертов и ученых до конца года принять стандарт питания, включающий типовое перспективное меню, в том числе для школ без столовых.

    В марте этого года министерство здравоохранения внесло изменения в приказ "Об утверждении стандартов питания в организациях здравоохранения и образования".

    А июне в Минздраве озвучили подробности нового Стандарта школьного питания и многовариантного типового меню, который вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

    Позже министр здравоохранения Акмарал Альназарова высказалась по поводу пересмотра школьного питания.

    "Новый стандарт питания направлен на оздоровление рациона. В частности, он предполагает сокращение сахара до 3,6 раза, соли до 5 раз в целях снижения риска развития ожирения, диабета, сердечно-сосудистых и других заболеваний", - подчеркнула министр.

