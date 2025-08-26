jitsu gif
    Провели подряд дней с нами

    Дефицит поливной воды на юге Казахстана: Минводы проведет служебную проверку

    Опубликовано:

    Полив кукурузного поля
    Фото: NUR.KZ / Денис Храмов

    Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов поручил провести служебную проверку по итогам вегетационного периода, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

    В Telegram-канале Министерства водных ресурсов и ирригации сообщили, вегетационный период близится к завершению. По словам министра, в этом году он проходит в непростых условиях: сильная жара и отсутствие осадков привели к обильному потреблению воды.

    "В некоторых регионах не был обеспечен должный контроль, из-за чего были факты посева влаголюбивых культур выше запланированного объема. Это тоже сильно повлияло на водохозяйственную обстановку на юге страны. Поэтому, чтобы избежать подобных недочетов в будущем, поручаю провести служебную проверку по итогам вегетационного периода", - сказал Нуржан Нуржигитов.

    По информации ведомства, на данный момент вегетационный период в Алматинской области и области Жетісу проходит стабильно. Водозабор в Алматинской области составляет 1,2 млрд кубометров, полито 136 тыс. га посевных площадей. В области Жетісу водозабор составляет 1 млрд кубометров, в регионе полито 132 тыс. га земель.

    "До конца вегетационного периода по двум областях планируется дополнительный забор около 150 тыс. кубометров воды, что полностью обеспечит потребности водопользователей. В настоящее время в Алматинской области и области Жетісу продолжается полив сахарной свеклы, сои, кукурузы, многолетних трав и садов. Завершение поливных работ в данных регионах ожидается к концу сентября", - отметили в министерстве.

    В Жамбылской области вегетационный период проходит в плановом режиме. 70 тыс. га уже орошено. Остается обеспечить полив 8 925 га, занятых сахарной свеклой, кукурузой, овощами и люцерной.

    Водозабор из рек Шу, Талас и Тасоткельского водохранилища составляет 897 млн кубометров. В области организована поочередная подача воды по каналам, позволяющая обеспечить водоснабжение посевных площадей до середины сентября.

    В Кызылординской области водозабор составляет 3,476 млрд кубометров воды. Фаза колошения риса в регионе проходит по графику.

    А в Туркестанской области водозабор составляет 3,27 млрд кубометров. На сегодня практически завершен полив основных культур в Шардаринском районе, потребность в воде снижена, потери урожая не прогнозируются. В Мактааральском и Жетысайском районах орошено 109,7 тыс. га. Полное завершение полива сельскохозяйственных культур ожидается к 10 сентября.

    "В качестве дополнительных мер в Кызылординской и Туркестанской областях утвержден график поочередной подачи воды по каналам, подключено 169 систем вертикального дренажа, ведется постоянный мониторинг водохозяйственной обстановки, повторно используется коллекторно-дренажная вода. В результате данных мер ожидается завершение вегетации без потерь урожая", - заключили в Минводы.

    Напомним, в конце июля сообщалось, что на юге Казахстана поливная вода в дефиците - поля поливают строго по графику, действует жесткий лимит на воду, при этом риса вместо разрешенных 4 тыс. га высадили 13 тыс. га.

    Также мы писали, что Бектенов поручил наказать чиновников на юге Казахстана из-за тяжелой ситуации с водой - их привлекут к ответственности за то, что в регионах незаконно были посажены влагоемкие растения.

    До этого рабочая группа Министерства водных ресурсов и ирригации не подтвердила нехватки поливной воды в Илийском районе Алматинской области.

    А в мае министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев на заседании правительства рассказал о рисках засухи в этом году.

