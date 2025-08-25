МВД Казахстана сделало заявление из-за "срочного сообщения" в мессенджерах о похищении детей и мигрантах

Министерство внутренних дел Казахстана опровергло информацию о том, что рассылало "срочное сообщение" о мигрантах из Сирии и Афганистана, а также о похищениях детей, передает NUR.KZ.

По данным МИА "Казинформ", казахстанцы стали получать письма, в которых указано, что МВД рассылает "срочное сообщение" из-за "напряженной ситуации в стране". Граждан в ней просят "держать двери запертыми", а также "не вступать в близкие отношения с любыми иммигрантами из Сирии или Афганистана".

Корреспондент NUR.KZ направил запрос в пресс-службу МВД. В ведомстве информацию назвали фейком.

"Распространяемое в мессенджерах "предупреждение" с упоминанием мигрантов и похищений детей - фейковое. Ведомство не публиковало подобных заявлений. Просим граждан доверять только официальным источникам информации и не распространять непроверенные сообщения", - заявили в пресс-службе.

Ранее в МВД опровергли рассылаемое в соцсетях сообщение о том, что в Казахстане водителей выманивают из машин с помощью оставленных на обочине детских кресел.

Также в Казахстане опровергли сообщения о "теплых подземных тоннелях" под правительственными зданиями Астаны, по которым якобы передвигаются чиновники.

Ранее мы также писали, что мошенники в Казахстане прикрываются именами брендов и компаний.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.