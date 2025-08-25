"Спал на картонке на улице": что известно о состоянии подростка из Атырау
История 14-летнего подростка из Атырау, чья фотография с куском картона вместо постели вызвала широкий резонанс среди горожан, получила продолжение - мальчиком занялись специалисты, передает NUR.KZ.
Как рассказала на своей странице в Instagram уполномоченный по правам ребенка Атырауской области Айжан Сарсембаева, мальчика приняли в Центр адаптации несовершеннолетних.
Ранее подросток уже находился в данном учреждении на протяжении двух месяцев, когда Комиссия по делам несовершеннолетних при акимате Атырау направила в суд постановление об ограничении родительских прав, но по решению суда мальчика вернули матери.
По словам Айжан Сарсембаевой, подросток в Центре адаптации находится в хорошем настроении, может свободно общаться, умеет открыто высказывать свое мнение и отвечать на вопросы.
"На данный момент хочет пойти к маме, домой. Он выразил обеспокоенность разрывом отношений с сестрой и матерью. Он сказал, что не может спать в центре. Но педагог-психолог центра рассказал, что находится в контакте с воспитателями, подросток хорошо спит. Обиженный на отца, он обвиняет его в нынешнем состоянии здоровья своей матери", - сообщила уполномоченный по правам ребенка.
При этом мать мальчика заявила, что, хотя она находится в неподвижном состоянии дома из-за проблем со здоровьем, ее друзья и брат снабжают ее продуктами.
Напомним, в Атырау сфотографировали мальчика, спящего на картонке на улице. Оказалось, что ребенок из неблагополучной семьи, и у него есть 3-летняя сестренка.
Как сообщил общественник Бауржан Мусин, мать не раз привлекалась к ответственности, комиссия фиксировала ее образ жизни. После алкогольного отравления женщина потеряла способность самостоятельно ходить, но продолжала пить.
В связи с этим 14-летнего подростка поместили в Центр адаптации несовершеннолетних, а его трехлетнюю сестру - в Дом малютки.
В настоящее время материалы дела готовятся к направлению в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о лишении родительских прав.
