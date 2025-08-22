Цены на съемное жилье снова выросли в Казахстане: когда пойдет спад

В Казахстане вновь выросли цены на аренду жилья. Эксперты говорят, что это связано с началом учебного года, а через пару месяцев ажиотаж закончится, передает "31 канал".

Астана "лидирует" по скорости роста цен

По данным телеканала, больше всего за год съемное жилье подорожало в Астане - сразу на 25-30%. Сейчас один квадратный метр будет обходиться желающим жить в столице в 5 тыс. тенге, то есть небольшая квартира на 50 квадратов будет стоить в месяц от 250 тыс. тенге. А ведь еще недавно в Астане можно было найти квартиры и по 130 тыс. тенге.

Сильнее всего цены выросли на левом берегу, в престижных домах однокомнатные квартиры сдают по 600 тыс.. тенге.

Аналитики заявляют, что в августе спрос на аренду жилья вырос сразу на треть. Связывают это не только с наплывом студентов к учебному году.

"Строительства в Астане стало сейчас меньше. В дальнейшем только будет расти арендное жилье. В дальнейшем строительство в Астане будет дорожать. Соответственно, если новое жилье будет дорожать и аренда будет дорожать. Люди хотят жить в столице", - считает заместитель председателя Союза строителей РК Акан Бахытжан.

Что с жильем в Алматы

Несмотря на то, что цены в Астане на арендное жилье растут быстрее, все же лидером по дороговизне съемного жилья остается Алматы. Как и каждый год, в августе здесь вновь ажиотаж, который толкает цены вверх.

По данным телеканала, сейчас средняя ставка составляет больше пяти тысяч тенге за квадратный метр. Это означает, что однокомнатная квартира в 40-45 квадратных метров обойдется в 220-270 тысяч тенге. На окраинах и в спальных районах цены чуть ниже - от 170 тысяч тенге за "однушку", но в центральных районах города – аренда легко доходит до 400 тысяч.

"Рост спроса начинается еще в первых числах августа и постепенно увеличивается. На рынке исчезают более дешевые варианты. В предложениях в основном остаются квартиры по высоким ценам. Дефицит доступного жилья подталкивает арендные ставки вверх", - делится обозреватель Krisha.kz Вадим Макаров.

По его данным, на 22 августа ситуация следующая:

"однушки" подорожали на 20%, цены на них начинаются от 240 тыс. тенге;

"двушки" подорожали почти на 17% - 300 до 350 тысяч,

"трешки" на 12,5 % - с 400 до 450 тысяч тенге.

Когда ждать снижения цен

Эксперты считают, что спрос на арендное жилье в мегаполисе будут оставаться высоким в ближайшие два-три месяца, потом он либо останется на этом же уровне, либо слегка пойдет вниз.

Этому должно способствовать то, что в Алматы и Астане развивают сеть студенческих общежитий и даже запустили кризисный центр.

Ранее мы уже рассказывали, что с мая по август средняя стоимость аренды на квартиры в крупных городах страны выросла в среднем на 20%. Отмечалось, что цены выросли вслед за спросом на жилье среди студентов.

При этом, как говорят эксперты, зачастую цены, с которыми студенты сталкиваются, могут быть гораздо выше. Например, ранее аналитики отмечали, что в "университетских районах" Алматы арендные ставки могут превышать 600 тыс. тенге.

Между тем отметим, что, выбирая квартиру, следует обращать внимание не только на ее расположение и стоимость аренды, но также и на самого арендодателя – если он не вызывает доверия, то лучше поискать квартиру в другом месте.

