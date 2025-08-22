Видео с "попыткой ослепить пилота лазером" в Алматы прокомментировали полицейские

В соцсетях опубликовали видео на котором, как утверждает автор ролика, запечатлена попытка ослепить пилота лазером над Алматы. Полицейские прокомментировали ролик.

Пользователь aaarsenovich сообщил в соцсети Threads, что во время посадки самолета FlyArystan, который летел из Актобе в Алматы 7 августа, кто-то пытался лазером ослепить пилота

В ведомстве корреспонденту NUR.KZ сообщили, что с начала 2025 года в департаменте полиции на транспорте фактов ослепления пилотов воздушных судов лазером не регистрировалось, вместе с тем по настоящее время от авиакомпаний жалобы и обращения не поступали.

"Напоминаем, что статья 352-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан предусматривает уголовную ответственность за ослепление пилотов лазером, создающее угрозу безопасности полетов. Наказание за такое преступление предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет", - говорится в сообщении.

Напомним, что недавно в УК РК введена новая статья, согласно которой за ослепление пилотов лазером полагается штраф, либо арест и лишение свободы до 10 лет. В Генпрокуратуре объяснили введение новой статьи.

По данным авиационных служб Казахстана, за последние 6 лет зафиксировано 98 случаев ослепления экипажей пассажирских авиалайнеров. Наибольшее число фактов имело место в международном аэропорту Алматы.

